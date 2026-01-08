不滿陳昭姿沒辭？　林國成：「考試不及格的要留任」這什麼邏輯？

▲陳昭姿、柯文哲。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨不分區立委兩年條款期限將屆，考量作業時間，黨團立委陸續交回辭職書，7人中僅陳昭姿未繳回，主席黃國昌僅表示，陳昭姿的部分由柯文哲另外處理，並沒有破壞黨制度問題。對此，民眾黨立委林國成7日表示，自己當然尊重黨中央，但如果用個案沒有通過就可以留任，就像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」，這是什麼邏輯？老百姓的觀感，請中央黨部還是要看一下。



針對「兩年條款」，林國成於節目《少康戰情室》表示，自己身為一個不分區，當然尊重黨中央，但自己舉例，如果用個案沒有通過就可以留任，其實就像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」，這基本上外面看起來不太符合邏輯的。此話一出，立刻引起同場多位來賓露出尷尬笑容。

林國成表示，第一個，麥玉珍一心的意志推動新住民法，她這裡拜託、那裡拜託，最後這個案子在國民黨支持、民進黨默認的情況下，新住民法過了，大家知道經過多少的努力跟拜訪？

林國成提到，張啓楷的年輕加薪法案，也是這邊拜託、那邊拜託幫忙一下，最後也過了，自己主推的是勞工，勞保條例的66條法定撥補跟69條確定給付，最後看黨團都沒有動作，自己也沒辦法，最後3個月去拜託國民黨的傅崐萁委員，自己一拜託，隔天就馬上排案。

林國成強調，所以自己覺得很多人說「考試有及格的都要下來、考試不及格的要繼續讀」，這是什麼邏輯？黨部如何決定，他們會遵守，但是老百姓的觀感，請中央黨部還是要看一下。

▼民眾黨立委林國成。（圖／記者李毓康攝）