空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

▲空軍參謀長李慶然8日接受國民黨立委王鴻薇質詢。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

空軍第五聯隊上尉辛柏毅6日晚駕駛F-16V戰機在花蓮外海失蹤，讓飛官未著防寒飛行衣恐釀失溫一事受討論。國防部長顧立雄今（8日）答詢時指防寒飛行衣於114年度用軍購籌補，今年3月可以交貨完畢；空軍參謀長李慶然進一步指出，防寒飛行衣會影響到飛行操作，評估過其他防寒衣，但飛行員普遍反應不好，所以再循商，而去年採購了1300件防寒衣，惟戰鬥機部分因為要量身訂製（比較慢），不過有部分型號已交貨給第五聯隊。另藍委徐巧芯提供一份空軍114年預算的公開資料，並指防寒衣預算編入「地面支援裝備（開口式合約）軍購案」，該案金額約4000萬新台幣。

顧立雄8日上午率國防部官員到立法院外交國防委員會備質詢。王鴻薇質詢指出，網路側翼說防寒衣跟在野立委沒通過1.25兆國防特別預算有關，請問防寒衣跟該預算有關嗎？顧立雄表示，防寒衣114年用軍購籌補，12月陸續交貨，應該今年3月可以交貨完畢，「防寒衣（預算）沒有在特別預算裡面」。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

李慶然說，去年防寒衣採購1300多件，慢速機400套已經交付了200套，戰鬥機部分則因為要符合量身訂製，但目前陸續在交貨，預計3月全數交貨。王鴻薇追問，去年採購的防寒衣交貨數是0？李慶然回應，這會受到型號影響，但已經有部分型號交貨給第五聯隊。

對於李慶然認為去年採購防寒飛行衣，同年底就開始交貨，速度算快，王鴻薇表示，如果交貨正常，為什麼飛官沒有防寒衣可以穿？李慶然姊解釋，歷任司令非常重視防寒飛行衣，也做過很多評估，但因為防寒飛行衣主要是針對極地地區，會影響到飛行操作；空軍評估過其他防寒衣，但飛行員普遍反應不好，所以再循商，這次很幸運買到這套，大家都覺得還不錯，可以使用又不妨礙飛行操作。

外交國防委員會民進黨籍召委王定宇在會議結束前則補充，113年編114年預算，但114預算一直審到114年1月底，且通過後還有些核算等，所以3月預算還未底定，確定完也才能進行相關採購作業。

另外，徐巧芯提供給媒體一份空軍114年預算的公開資料，並指防寒衣預算編入「地面支援裝備（開口式合約）軍購案」，該軍購案金額折合當時匯率約4000萬新台幣。