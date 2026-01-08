　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

▲空軍參謀長李慶然8日接受國民黨立委王鴻薇質詢。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲空軍參謀長李慶然8日接受國民黨立委王鴻薇質詢。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

空軍第五聯隊上尉辛柏毅6日晚駕駛F-16V戰機在花蓮外海失蹤，讓飛官未著防寒飛行衣恐釀失溫一事受討論。國防部長顧立雄今（8日）答詢時指防寒飛行衣於114年度用軍購籌補，今年3月可以交貨完畢；空軍參謀長李慶然進一步指出，防寒飛行衣會影響到飛行操作，評估過其他防寒衣，但飛行員普遍反應不好，所以再循商，而去年採購了1300件防寒衣，惟戰鬥機部分因為要量身訂製（比較慢），不過有部分型號已交貨給第五聯隊。另藍委徐巧芯提供一份空軍114年預算的公開資料，並指防寒衣預算編入「地面支援裝備（開口式合約）軍購案」，該案金額約4000萬新台幣。

顧立雄8日上午率國防部官員到立法院外交國防委員會備質詢。王鴻薇質詢指出，網路側翼說防寒衣跟在野立委沒通過1.25兆國防特別預算有關，請問防寒衣跟該預算有關嗎？顧立雄表示，防寒衣114年用軍購籌補，12月陸續交貨，應該今年3月可以交貨完畢，「防寒衣（預算）沒有在特別預算裡面」。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

李慶然說，去年防寒衣採購1300多件，慢速機400套已經交付了200套，戰鬥機部分則因為要符合量身訂製，但目前陸續在交貨，預計3月全數交貨。王鴻薇追問，去年採購的防寒衣交貨數是0？李慶然回應，這會受到型號影響，但已經有部分型號交貨給第五聯隊。

對於李慶然認為去年採購防寒飛行衣，同年底就開始交貨，速度算快，王鴻薇表示，如果交貨正常，為什麼飛官沒有防寒衣可以穿？李慶然姊解釋，歷任司令非常重視防寒飛行衣，也做過很多評估，但因為防寒飛行衣主要是針對極地地區，會影響到飛行操作；空軍評估過其他防寒衣，但飛行員普遍反應不好，所以再循商，這次很幸運買到這套，大家都覺得還不錯，可以使用又不妨礙飛行操作。

外交國防委員會民進黨籍召委王定宇在會議結束前則補充，113年編114年預算，但114預算一直審到114年1月底，且通過後還有些核算等，所以3月預算還未底定，確定完也才能進行相關採購作業。

另外，徐巧芯提供給媒體一份空軍114年預算的公開資料，並指防寒衣預算編入「地面支援裝備（開口式合約）軍購案」，該軍購案金額折合當時匯率約4000萬新台幣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」編入4千萬軍購案
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

新竹縣財力分級與北市並列第一級　徐欣瑩：恐排擠建設與社福

顧立雄稱F-16戰機MMC穩定　凌濤轟詐騙：政院應啟動文書造假調查

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

解消防人力荒　地方消防機關增置「災防員」、得兼任副分隊長職務

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要先舉債籌錢

韓國瑜「馬上幸福」春聯出爐了！　期許世局中穩健前行

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

新竹縣財力分級與北市並列第一級　徐欣瑩：恐排擠建設與社福

顧立雄稱F-16戰機MMC穩定　凌濤轟詐騙：政院應啟動文書造假調查

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

解消防人力荒　地方消防機關增置「災防員」、得兼任副分隊長職務

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要先舉債籌錢

韓國瑜「馬上幸福」春聯出爐了！　期許世局中穩健前行

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

演藝圈三寶！孫怡駕法拉利「強切車道」　直行計程車急剎險釀禍

獨／全台最大「我家牛排」插旗高雄　700坪旗艦店1月底試營運

快訊／彰化線西民宅空地突起火　自家4車燒剩骨架

各縣市搶跟進午餐免費　教團批「福利軍備賽」：恐排擠教育本務

張競／幾個對F-16V失事重要觀點

不妙！詹皇今日再度休兵　連續21年神紀錄恐面臨中斷

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

女團秘辛！麻衣38公斤遭逼減肥　同團成員1舉動惹毛她「愛紗當場嚇壞」

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

【墜海遇冷氣團】F-16飛官失聯逾12小時！救援畫面曝光

政治熱門新聞

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

不滿陳昭姿沒辭？　林國成：「考試不及格的要留任」這什麼邏輯？

疑拍到F-16火光墜海　張延廷揭原因

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

F-16V失事飛官去哪了？漂移軌跡圖曝光

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

飛官揭空間迷向瞬間：大腦以為在旋轉

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

快訊／海軍士官今墜樓急救中　艦指部證實：配合警方調查釐清

賴清德：對任何一個被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲

更多熱門

相關新聞

顧立雄稱F-16戰機MMC穩定　凌濤：應自請處分

顧立雄稱F-16戰機MMC穩定　凌濤：應自請處分

空軍花蓮五聯隊所屬的一架F-16戰機6日晚間在執行夜航訓練時，疑似因駕駛空間迷向意外墜海，外界質疑是因機上模組化任務電腦（MMC）經常故障導致。對此，國防部長顧立雄今（8日）表示，我國目前所有F-16戰機在進行軟體升級後，MMC性能已穩定，沒有不堪使用的狀況。國民黨桃園市議員凌濤痛批，顧立雄過去放任軍火標案，現在竟然連飛官安全也欺騙國會？飛官們用生命捍衛領空，三大保護遲未到位，顧立雄應自請處分，行政院應立即啟動文書造假調查。

專家研判辛柏毅「倒著彈射」：直接墜海

專家研判辛柏毅「倒著彈射」：直接墜海

F-16自動防撞地系統「裝設率0」？　空軍去年認：2027才全機隊使用

F-16自動防撞地系統「裝設率0」？　空軍去年認：2027才全機隊使用

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

F-16飛官仍失聯　家屬急求宮廟問辛柏毅位置

F-16飛官仍失聯　家屬急求宮廟問辛柏毅位置

關鍵字：

空軍辛柏毅F-16V防寒衣顧立雄李慶然王鴻薇

讀者迴響

熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

家寧最後外援斷了！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面