政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算卡關國防部衝擊最大　卓榮泰：影響個裝籌措、F-16後勤維護

▲▼行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君率閣員召開行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君率閣員召開行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

115年中央政府總預算案持續卡關，主計總處今（8日）在行政院會陳報「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」報告案。行政院長卓榮泰說，總預算未通過國防預算所受的影響最多，達752億，包括戰鬥個裝以及F-16的後續訓練、後勤維護，都在其中，「不能即時展開，影響之大難以形容」。

卓榮泰提到，最近各界關懷的是國防安全，總預算未通過國防預算所受的影響最多，達752億，其中包括國防部彙整出來的嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵以及保護戰鬥人員方面，都受到極大影響。

卓榮泰表示，特別是最近發生戰鬥機墜海事件，在今年的中央政府總預算中，戰鬥個裝以及F-16的後續訓練等等，也都在這752億中，「不能即時展開，影響之大難以形容，戰鬥部隊的演訓任務、建軍備戰以及後勤維護保護等任務推動，都受到極大影響」。

卓榮泰還指出，在需要國軍在面對中共武力威脅的時候，期待他們努力守護國人安全的時刻，能夠有新型的武器、能夠有充足的油料裝備、能有完整的戰備維修當做後援，給每一位國軍弟兄姐妹們更強大的後盾，就算能多做一分、多保護一個人，政府都必須要做。

國防部副部長徐斯儉表示，115年度國防部主管預算編列5614億，如果未能於本會期通過，受影響預算將達752億，再加上預備金28億，共計達780億，將有21%的預算無法按原訂期程執行，難以如期辦理裝備籌獲與修護、彈藥足額補充及部隊教育訓練等。

徐斯儉指出，主要受影響部分可區分為4個層面，包括嚇阻戰力的建構200億、不對稱戰力415億、影響保護戰鬥人員88億、照顧官兵部分43億。

01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台東財力與台北同級　行政院：財力級次落差大是倉促修財劃法結果

新版《財政收支劃分法》今年上路，行政院主計總處依公式調整各縣市財力級次，台東、新竹縣市一口氣提升到與台北市並列的第一級，引發質疑。對此，行政院發言人李慧芝說，之所以落差這麼大，是因新版《財劃法》導致統籌分配稅款極度不均衡，導致縣市的落差很大，這就是倉促修法的結果，所以再次呼籲要審議院版的財劃法。

記者會都加【無】　顧立雄反擊徐巧芯「不好笑」：必要的進步作法

財劃法削弱中央財政　行政院：無餘裕協助免費營養午餐

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

顧立雄稱F-16戰機MMC穩定　凌濤：應自請處分

行政院卓榮泰總預算國防部戰鬥個裝F-16

