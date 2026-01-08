　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

靠心理相信儀表！　飛官揭「空間迷向」危險瞬間：大腦以為在旋轉

▲▼飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯，空軍召開記者會說明狀況，第五聯隊第27隊隊長周明慶上校出席。（圖／記者呂佳賢攝）

▲第五聯隊第27隊隊長周明慶上校指出，夜間海上訓練容易出現「空間迷向」。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機夜訓失聯，軍方推測可能是空間迷向。飛官指出，空間迷向會產生「明明飛機姿態水平，大腦卻覺得劇烈旋轉」，人體本能會抗拒儀表數據，飛行員須具備極強心理素質，強迫信賴儀表。

另外，國防院學者呼籲，空軍應儘速裝設自動防撞地系統（Auto-GCAS）。

空軍1架F-16V（block20）戰機6日晚間失聯，飛官辛柏毅疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位持續搜救。空軍五聯隊第27隊長周明慶昨日在記者會指出，飛行路徑沒有顯示問題，F-16的4大殺手是空間迷向、空中相撞、大G昏迷及操縱撞地，夜航最容易發生的是空間迷向跟操縱撞地。

▲F-16戰機飛官辛柏毅6日執行夜間任務時跳傘，目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）

▲F-16戰機飛官辛柏毅6日執行夜間任務時跳傘，目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）

不具名空軍飛行員指出，目前失事原因尚待飛安單位釐清。台灣身為海島國家，海上訓練空域在夜間缺乏天地參考線，海面漁船燈火極易讓大腦產生錯覺。他以自身經驗形容，「明明飛機的姿態處於水平，大腦卻覺得劇烈旋轉」，此時人體本能會抗拒儀表數據，飛行員須具備極強心理素質，強迫自己信賴儀表。

這名飛行員提到，若是「模組化任務電腦（MMC）」發生故障，就可能導致主顯示儀表直接失效。此時飛行員須立即切換至具備獨立陀螺儀的「備用姿態儀」進行操作。若有長機在側，由長機提供口頭引導，協助迷向飛官脫離險境。

民國107年6月4日，飛官吳彥霆少校駕駛機號6685的F-16戰機，於漢光演習期間撞毀於基隆五分山，不幸殉職，空軍隨即宣布全面加裝「自動防撞地系統」（Auto-GCAS）。111年時雖預計112年11月起安裝，但受限美方開發進度與系統整合，現有機隊改裝期程仍在調整中。

空軍去年底也針對進度說明指出，「鳳展專案」執行期程自101年至117年，Auto-GCAS屬專案內工項，已運用專案管理機制促請美方加速工程進度，務求於計畫期程內完成全數機隊安裝。

▲▼飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯，空軍召開記者會說明狀況。（圖／記者呂佳賢攝）

▲飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯，空軍召開記者會說明狀況。（圖／記者呂佳賢攝）

國防部智庫、國防安全研究院戰略所長蘇紫雲分析，Auto-GCAS已是新購66架F-16V（Block70）標準配備，經由「鳳展專案」升級的139架現役F-16V（Block20），因涉及線組重新匹配、機體開孔及與現有線傳飛控系統連動，軟硬體整合較為複雜。

蘇紫雲強調，美軍經驗顯示，Auto-GCAS已挽救上百名飛行員生命，投資防撞系統效益極高。他建議，除加速系統加裝，空軍也可參照美軍作法，配發飛行員軍規手錶，若發生如過往美軍機座艙失壓或航電失效導致儀表模糊時，飛行員仍可憑藉手錶提供的GPS高度、方位資訊進行基本飛行、降落。

自動防撞地系統（Auto-GCAS）的運作機制，是從飛機速度、航向及地形資訊等，判斷飛機是否有衝撞地面或海面的可能，並警告飛行員。如果飛行員沒有反應，飛機將自動恢復穩定姿態及高度、以避免墜落。

01/05 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

空軍飛官辛柏毅6日晚間7時許，駕駛F-16V戰機於夜間演訓時突然失聯，目前仍持續進行搜索，依據搜救系統的機器判識資料，研判漂流方向可能朝南側移動。海巡單位晚間持續在海上發射照明彈，擴大搜尋航道，搜查範圍一路延伸至台東北側近海水域。

F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

F-16戰機花蓮外海失聯　賴清德盼平安歸來：請全體國人一起集氣

F-16戰機花蓮外海失聯　賴清德盼平安歸來：請全體國人一起集氣

關鍵字：

辛柏毅F-16F-16V花蓮搜救海巡

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

