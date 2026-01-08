靠心理相信儀表！　飛官揭「空間迷向」危險瞬間：大腦以為在旋轉

▲第五聯隊第27隊隊長周明慶上校指出，夜間海上訓練容易出現「空間迷向」。（圖／記者呂佳賢攝）



文／中央社

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機夜訓失聯，軍方推測可能是空間迷向。飛官指出，空間迷向會產生「明明飛機姿態水平，大腦卻覺得劇烈旋轉」，人體本能會抗拒儀表數據，飛行員須具備極強心理素質，強迫信賴儀表。

另外，國防院學者呼籲，空軍應儘速裝設自動防撞地系統（Auto-GCAS）。

空軍1架F-16V（block20）戰機6日晚間失聯，飛官辛柏毅疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位持續搜救。空軍五聯隊第27隊長周明慶昨日在記者會指出，飛行路徑沒有顯示問題，F-16的4大殺手是空間迷向、空中相撞、大G昏迷及操縱撞地，夜航最容易發生的是空間迷向跟操縱撞地。

▲F-16戰機飛官辛柏毅6日執行夜間任務時跳傘，目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）



不具名空軍飛行員指出，目前失事原因尚待飛安單位釐清。台灣身為海島國家，海上訓練空域在夜間缺乏天地參考線，海面漁船燈火極易讓大腦產生錯覺。他以自身經驗形容，「明明飛機的姿態處於水平，大腦卻覺得劇烈旋轉」，此時人體本能會抗拒儀表數據，飛行員須具備極強心理素質，強迫自己信賴儀表。

這名飛行員提到，若是「模組化任務電腦（MMC）」發生故障，就可能導致主顯示儀表直接失效。此時飛行員須立即切換至具備獨立陀螺儀的「備用姿態儀」進行操作。若有長機在側，由長機提供口頭引導，協助迷向飛官脫離險境。

民國107年6月4日，飛官吳彥霆少校駕駛機號6685的F-16戰機，於漢光演習期間撞毀於基隆五分山，不幸殉職，空軍隨即宣布全面加裝「自動防撞地系統」（Auto-GCAS）。111年時雖預計112年11月起安裝，但受限美方開發進度與系統整合，現有機隊改裝期程仍在調整中。

空軍去年底也針對進度說明指出，「鳳展專案」執行期程自101年至117年，Auto-GCAS屬專案內工項，已運用專案管理機制促請美方加速工程進度，務求於計畫期程內完成全數機隊安裝。

▲飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯，空軍召開記者會說明狀況。（圖／記者呂佳賢攝）



國防部智庫、國防安全研究院戰略所長蘇紫雲分析，Auto-GCAS已是新購66架F-16V（Block70）標準配備，經由「鳳展專案」升級的139架現役F-16V（Block20），因涉及線組重新匹配、機體開孔及與現有線傳飛控系統連動，軟硬體整合較為複雜。

蘇紫雲強調，美軍經驗顯示，Auto-GCAS已挽救上百名飛行員生命，投資防撞系統效益極高。他建議，除加速系統加裝，空軍也可參照美軍作法，配發飛行員軍規手錶，若發生如過往美軍機座艙失壓或航電失效導致儀表模糊時，飛行員仍可憑藉手錶提供的GPS高度、方位資訊進行基本飛行、降落。

自動防撞地系統（Auto-GCAS）的運作機制，是從飛機速度、航向及地形資訊等，判斷飛機是否有衝撞地面或海面的可能，並警告飛行員。如果飛行員沒有反應，飛機將自動恢復穩定姿態及高度、以避免墜落。