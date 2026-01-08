新竹縣財力分級與北市並列第一級　徐欣瑩：恐排擠建設與社福

▲立委徐欣瑩。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

因應新版財劃法修正，新版地方政府財力級次表出爐，新竹縣、新竹市與台北市並列第1級。有意爭取國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩說，她反對中央利用調升分級，變相稀釋新竹縣民應得的建設資源，升為第一級，意味著未來縣庫要自掏腰包的比例將大幅增加，排擠縣府在社會福利、教育資源上的預算配置。

針對行政院主計總處將新竹縣的財力分級，徐欣瑩表示，新竹從第三級直接「跳級」升至第一級，與首都台北市並列，這看起來是對新竹縣財政能力的肯定，但在現行扭曲的財劃法體制下，這其實是對「財政模範生」的變相懲罰。

徐欣瑩說，雖然縣府為了政務推動，態度較為溫和，但身為代表民意的立法委員，她必須說出縣民的心聲，「我們不反對財政自律被肯定，但我們堅決反對中央利用調升分級來變相稀釋新竹縣民應得的建設資源」。

徐欣瑩說明，第一，齊頭式的平等不是公平。新竹縣雖然稅收貢獻高，但新竹的基礎建設——從交通路網、高中校舍不足到污水下水道接管率，都還在「轉大人」的補課階段。新竹不是跟台北比，是跟「現實」比。

她指出，台北捷運已經成網，新竹縣連通勤路網都還在掙扎。台北市已經是發展成熟的都會區，新竹縣則是正在飛速成長、亟需大量建設經費的城市。兩者基礎設施落差巨大，中央卻用僵硬的公式，同一套自籌款比例，強迫新竹負擔最高的自籌款比例，這完全無視城鄉建設的巨大落差，這對新竹縣民極度不公。

第二，不要讓新竹縣民淪為「繳稅一等、建設二等」的公民。徐欣瑩指出，新竹縣民所得高、繳稅多，支撐了台灣的護國神山群。但當新竹升為第一級，意味著未來每一項前瞻計畫、每一條道路開闢，縣庫要自掏腰包的比例將大幅增加。這勢必會排擠到縣府在社會福利、教育資源上的預算配置。中央看見新竹的實力和努力，但她拒絕中央一方面享受新竹繳的稅收，一方面卻在財政支持上對新竹縣斤斤計較。