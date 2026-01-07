F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

▲海巡署協助國軍救援失聯上尉辛柏毅。（圖／海巡署提供）

記者蘇靖宸／台北報導

空軍花蓮基地飛官辛柏毅上尉昨駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，傳疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致辛柏毅產生「空間迷向」錯覺，飛機不幸墜海，他至今行蹤不明。空軍今（7日）晚間表示，昨日迄今下午5時，統計搜救兵力為空軍包含C-130運輸機、P-3C巡邏機等共14架次、海軍2艘艦艇，陸軍派遣170員進行岸際巡邏，以及輕、中型戰術輪車44輛次；另內政部空勤總隊出動4架次直升機、海巡派遣11艘艦艇協助救援。

對於搜救狀況，空軍司令部督察長江義誠少將上午在空軍記者會上表示，事發後，空軍晚間7時半即派遣一架S-70C型由松山基地起飛執行搜救任務，同時間一架C-130H運輸機屏東基地起飛，另有一架UH-60M黑鷹直升機自花蓮基地起飛，一同協助搜救；接著海巡署派遣艦艇、海軍出動基隆艦陸續加入搜救行列。

江義誠說，目前第一要務為人員搜救，迄今已派遣空中13批13架次及海上艦艇11艘次，正集中兵力加強搜索，而第二作戰區亦派遣計119員至海岸實施搜索；他強調，現階段以搜救人員為主要工作，後續依照專業評估，再決定打撈規劃。

江義誠也說，空軍已下令F-16型機「天安二號」作業，停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，置重點於空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領，以維飛行安全。