生活

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖昨（6）日上架1組免費貼圖「情緒化的兔子」，只要達成指定條件，即可擁有貼圖；另外，還有一共25組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

​LINE購物 × 情緒化的兔子下載請點

下載期限：2026年02月04日
下載條件：達成指定條件
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物 × 社畜兔下載請點

下載期限：2026年02月03日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

​蜜桃貓和小伙伴-寵粉特典貼圖下載請點

下載期限：2026年01月26日11時
下載條件：達成指定條件
使用效期：永久

免費貼圖

​LINE GO × 松尼奇尼下載請點

下載期限：2026年01月28日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

​永豐銀行 l 小蜜豐超實用日常下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

​中國信託×反應過激的貓 這也挺過頭了吧！下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！下載請點

下載期限：2026年03月23日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天

免費貼圖

華南銀行與昏呱 陪你新年迎好運下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

金爸爸×超級羽毛蛋：2026全員作伙迎新年下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

拒絕努力 認真躺平 KYOnline圈養你下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

TORY BURCH 聖誕樹限定貼圖下載請點

下載期限：2026年01月16日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物品牌名店 × 一顆兔兔下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

全電商 福利熊出任務下載請點

下載期限：2026年01月21日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：1800天

免費貼圖

LINE Bubble 2×動畫 「藥師少女的獨語」下載請點

下載期限：2026年01月21日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

黑熊的生活日常下載請點

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

路易威登佳節限定貼圖​｜下載請點

下載期限：2026年03月16日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

台北捷運 捷米下載請點

下載期限：2026年12月31日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖下載請點

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖下載請點

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

UG × UU：Uni說悄悄話下載請點

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

LINE發票管家 × 白木耳下載請點

下載期限：2026年01月14日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

海綿寶寶電影版：尋寶大冒險下載請點

下載期限：2026年01月11日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

鯊到基隆下載請點

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

來自布拉蘇絲的冬日祝福下載請點

下載期限：2026年01月09日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

LINE購物夯話題 x 過冬a棉花糖汪汪下載請點

下載期限：2026年01月08日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

01/05 全台詐欺最新數據

541 2 9483 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

