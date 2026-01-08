政院拍板動保法修正　棄養寵物最重罰百萬、重大虐待可判5年徒刑

▲農業部動物保護司長江文全。（圖／翻攝自YouTube／行政院）

記者郭運興／台北報導

行政院會今（8日）拍板通過農業部擬具之「動物保護法部分條文修正草案」，將函請立法院審議。內容分為5面向，「提升動物收容品質」、「加強飼主責任」、「強化動物保護」、「特定寵物業管理強化」、「動物保護檢查員執法權限強化」。在強化動物保護部分，提高重大虐待行為刑度，刑度提高為6月以上5年以下有期徒刑，並科以30萬以上300萬以下罰金；重大情節案例，得加重其刑至二分之一，以提升法律嚇阻力。另外，明確棄養構成要件，將罰鍰提高至10到100萬。

強化了檢查員調查的權限

針對「動物保護法」部分條文修正草案，農業部動物保護司長江文全於行政院會記者會說明，這次修正分成5個面向，動保法從民國87年公告以來，過去20幾年修了15次，這次修法在110年時就進行相關研議，行政部門為了回應外界建議，進行法規研議後，這次提出草案。

江文全表示，這個草案總共有5個部分，分別為「提升動物收容品質」、「加強飼主責任」、「強化動物保護」、「特定寵物業管理強化」、「動物保護檢查員執法權限強化」。

江文全指出，首先在「動保執法賦權」的部分，這次修法強化了檢查員調查的權限，尤其是針對動物救援時必要能夠採取的一些措施進行法律授權。

▼「動物保護法」部分條文修正草案懶人包。（圖／農業部提供，下同）

第二，江文全指出，針對「寵物業流向管理」，進行監督與強化，特別就目前商用寵物的來源必須明訂來自於合法來源輸入，同時建立商業寵物販售供應鏈的源頭跟流向管理的履歷制度，也針對非法業者加重罰鍰，提高到30到300萬，希望能夠嚇阻非法繁殖。

江文全表示，第三，「增加虐待、傷害動物刑責，提高嚇阻」，這部分是各界非常殷切期待的，此次修正針對故意傷害動物致死，從現行的2年以下提高為6個月到5年以下的有期徒刑，重大情節案例會就原來法規加重二分之一刑責，同時明確沒入動物的要件，進一步去確保受虐動物的權益保障。

而在「飼主管理部分」，江文全表示，將明確飼主棄養構成要件，同時將罰鍰提高至10到100萬，也會進行寵物飼養分級分類管理制度授權，另外，目前犬貓要求絕育，除非經過申報，過去這幾年實施以來制度還是有盲點，所以這次修法將申報制修正為許可制。

江文全指出，第五，「收容部分」，在各地動物收容處所，保障收容所內動物善終權益、各收容處所需定期評鑑，提高管理品質。

送交收容所必須完成一定程序

江文全補充，因為各界對於動保法提出非常多的條文建議，這次修法重點是以有高度共識而且實務上可行的部分，先行做處理，共識度沒有這麼高的建議跟觀點，部會裡也會持續溝通，做後續處理。

針對記者詢問「動保法修正提到寵物送交收容前要符合一定條件，沒有的話將視為棄養，可以罰到100萬，但什麼是一定條件」？江文全表示，現行動保法第五條規定，飼主除非送交動物收容處所，否則不得棄養，但過去這幾年實施起來，很多人將狗一窩一窩往收容所門口放了就跑，造成第一線執行困難，所以這次修法，如果要送交收容所必須完成一定程序，簡單講就是面對面跟動保機關面對面完成交付程序，才構成不是棄養，這次修法是為了補足這部分的不足。

農業部說明，為確保動物保護政策穩健推動，農業部秉持「求同存異」精神，優先推動具社會高度共識且實務可行之重點規範，以即時回應外界期待。至於爭議性較高之議題，農業部將持續廣納各界觀點，待社會溝通成熟後納入後續修法規劃。

農業部強調，本案後續將送請立法院審議，並將積極與朝野黨團溝通協調，盼儘速完成修法程序，以強化我國動物保護體系，提升飼主責任意識，並持續打造更加友善、完善的動物保護環境。

▼行政院會今（8日）拍板通過農業部擬具之「動物保護法部分條文修正草案」，將函請立法院審議。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）