F-16墜機飛官失聯35小時　可能「漂移軌跡圖」曝光

▲網友模擬辛柏毅可能的漂移軌跡，希望協助搜救單位參考。（圖／翻攝自臉書／Taiwan ADIZ）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮空軍基地一架F-16V失事，29歲上尉飛官辛柏毅失聯超過35小時，國軍持續搜救。有網友利用OpenDrift模擬出辛柏毅可能的漂移軌跡，希望能供軍方和民間船家參考，試著往可能散布的區域去尋找。

海流風場集合模擬 畫出可能落點

粉絲專頁「Taiwan ADIZ」轉貼一張由OpenDrift模擬的漂流軌跡，內容是使用Leeway（搜救漂移）模型：把可能的漂流物（失聯者或救生衣、浮具）當成大量「假想漂流點」，丟進海流與風場資料裡做集合模擬，最後畫出可能軌跡與落點散布。

截圖中，一束又一束灰線加上雲狀散布的點位，就是把很多「假想漂流點」的路徑疊在一起的模樣；其中，綠色是可能墜海的初始位置，藍色則是模擬到指定時刻時，仍被模型判定還在海面漂移的點位，用來呈現「可能落點區域」。

▲F-16墜機軌跡示意圖。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

SAR雷達是什麼 夜間雲雨仍可成像

Taiwan ADIZ表示，這是網友推算出來的漂流點，如果F-16V是直衝入海，那麼碎片在海上也是一整片，讓他不禁疑惑「安捷的 SAR 雷達呢？沒錢派？」

合成孔徑雷達（SAR）屬於雷達成像技術，一般可在夜間或雲雨等能見度不佳的情況下運作，常被用於海面目標偵搜與監測。

安捷航空自發加入搜救 「蒼鷹號」深夜起飛配雷達熱像儀

事實上，安捷航空6日深夜就自發性動員加入搜救行列，7日​凌晨3時許「蒼鷹號」正式起飛，機上配有國內最頂尖等級雷達與紅外線熱像儀。

安捷航空成立於2014年，是台灣唯一獲民航局審核通過的專業飛航訓練機構，2023年更啟動醫療專機進駐金門航空站，提供全年無休的離島空中緊急醫療後送。