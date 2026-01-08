　
    • 　
>
台灣虎航將推訂閱制「機票6折起」　機加酒產品第2季上線

▲▼台灣虎航董事長黃世惠。（圖／記者周湘芸攝）

▲台灣虎航董事長黃世惠。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後旅遊熱度未減，台灣虎航董事長黃世惠今發表2026年全新服務，其中，今年第1季將推出Team Tiger訂閱制服務，可享機票優惠6折起、優先報到等，另也將在第2季推出「虎加酒（機加酒）」、第3季與另一家廉航合作延伸航網。

黃世惠表示，回顧2025年，台灣虎航在南台灣交出漂亮成績單，也在台北、高雄及台南開航9條新航線，包含新千歲、大分、鳥取、石垣島、熊本及沖繩等航點，去年12月更在台南開航疫後首條國際航線，讓雲嘉南民眾能有說走就走的旅遊日常。

黃世惠指出，今年是台灣虎航品牌力升級的1年，會持續精進且靈活，透過「領航四部曲」定義服務新高度，未來不只賣機票，也提供更多元生活服務。

黃世惠表示，2026年將迎來新機隊，最少增加15架新機，並在未來10年達到30架plus，其中，至少有15架A320neo、A321neo，另有8架可以退役，也可以延租，2028年機隊平均機齡達3.1年。

在新產品方面，黃世惠指出，今年第1季將推出Team Tiger服務，採用訂閱制，依照會員每季或每月搭乘頻率，以月付方式享有免費來回機票，等同每月存錢當旅遊基金，另也享有特定服務，像是機票優惠6折起、行李優惠、優先報到、優先登機及優先行李等服務，旅客能隨時隨走。

黃世惠表示，今年第2季起將推出「虎加酒（機加酒）」，提供一站式服務，讓旅客一次購買機票及住宿，也確保價格較便宜，另可加購票券、租車、網路及保險等產品，並提供AI智能行程推薦。

黃世惠指出，第3季將與另一家廉航推出合作航線，未來搭乘台灣虎航從台灣飛到日本後，可再直接與合作航空轉往第2個城市或從日本轉往澳洲等城市。她舉例，旅客從高雄搭到東京，可再從轉東京直接轉到旭川等延伸城市，增加更多旅遊可能性。

在新服務方面，她表示，今年2月1日新瀉航點自助報到啟用後，將達到20個場站自助報到服務。另也推出全新機上餐，目前已上線的包括天下三絕「打拋牛肉飯」、阿勇家「東坡肉」，3月29日將再推出佛光山滴水坊的「如意翡翠功夫腿飯」。

新體驗方面，黃世惠指出，今年第2季將推出機上娛樂系統，旅客可用個人裝置連接機上系統，享付費影音服務，也可直接在機上訂購餐飲及免稅品。

▲▼台灣虎航董事長黃世惠。（圖／記者周湘芸攝）

▲台灣虎航董事長黃世惠（左2）率領團隊發表「領航四部曲」。（圖／記者周湘芸攝）

另外，長榮航空今年第1季也導入機上娛樂系統領導品牌Panasonic Avionics Corporation旗下的 Arc 3D立體飛行地圖軟體，增加城市旅遊景點資訊和兒童探索模式。

星宇航空近日也同步升級全機隊的機上娛樂系統，全艙等導入全新3D Route Map，提供實景3D地球視覺，呈現航機在空中的位置與飛行路線。另也推出全新的Kids Map，以遊戲化互動呈現世界地圖，結合世界地理知識與小遊戲。

搭虎航直飛宮崎「憑機票送3000日圓」

搭虎航直飛宮崎「憑機票送3000日圓」

台灣虎航2024年11月開飛「台北－宮崎」後，為旅客到九州旅遊提供更多玩法。宮崎機場為了迎接更多台灣旅客造訪，即日起至明年2月28日為止，凡搭乘虎航直飛宮崎班機，憑機票就送3000日圓優惠券。

華信航空今全航線折800元　台灣虎航飛日本1799元起

華信航空今全航線折800元　台灣虎航飛日本1799元起

虎航明年起開放空服員戴眼鏡　運動鞋配合新制服同步實施

虎航明年起開放空服員戴眼鏡　運動鞋配合新制服同步實施

台灣虎航招募60名空服員「月薪上看7萬」　明年新增7天福利假

台灣虎航招募60名空服員「月薪上看7萬」　明年新增7天福利假

醉客鬧機艙被日本航警架走　虎航拒載：滋擾零容忍

醉客鬧機艙被日本航警架走　虎航拒載：滋擾零容忍

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

