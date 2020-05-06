紓困加碼首日 新北1.4萬人申請　成功率10%原因曝光





▲板橋區公所紓困金申請狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市社會局統計，截至下午4點，29區公所總共，民眾來電及到場詢問者將近14000件，成功收件1942案，僅有1成3符合資格。對此，區公所人員表示，有9成民眾都是資格不符，其次主因是沒有帶存摺。

新店區公所社會課長表示，下午六點前諮詢人數約1200，受理案件約100件，有帶資料的人很少，尤其是存摺的部分，很多人沒帶，或是紙帶封面影本，但也有不少民眾只是來問資訊。

新莊區長朱思戎下午表示，非常多民眾對於紓困金申請的細節不清楚，看到新聞標題就直接來，現場人員需要一位一位解說，耗費不少時間。他表示，前來詢問的民眾約1600人，合格收件的只有160件，將近9成民眾要補件，幾乎都是因為存摺沒有帶。

一名區公所人員表示，很多民眾不是因為疫情而造成生計影響，也跑來要申請紓困，到櫃檯跟承辦人員說「我也沒有錢！我要領紓困金」，讓人員還要安撫民眾，一邊解說申請規則，他怨道「每個人都進來試試看、賭一把，所以外面才會排成這樣」。

該人員指出，新北市也率先放寬規定，初衷是為了便民，盡快讓需要急難救助的民眾拿到錢，因此「只要符合資格，資料沒帶齊沒關係，沒有工作證明沒關係，印章、存摺、身分證三寶準備好，就可以來申請」，報導一出，更多市民前往區公所詢問，但卻造成基層人員很大的負擔。





▲板橋區公所紓困金申請狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

▲三重區公所紓困金申請狀況。（圖／記者羅婉庭攝）