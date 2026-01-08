財劃法削弱中央財政　行政院：無餘裕協助免費營養午餐

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安日前拋出北市國中小營養午餐全面免費後，陸續有縣市跟進；新北市長侯友宜則呼籲中央應有統一性政策，避免縣市出現落差。對此，行政院發言人李慧芝今（8日）說，現行財劃法削弱中央財政，中央政府今年預計舉債3000億，無餘裕協助地方。

蔣萬安日前宣布國中小營養午餐全面免費後，台中市、基隆市、高雄市也陸續宣布跟進，不過都是限於公立國中小免費。新北市長侯友宜昨說，新北市已長期投入新台幣13.5億補助營養午餐與提升品質，全面免費要46億，須視財政條件調整準備，但也期待中央對營養午餐提出統一政策，避免各縣市出現落差。

行政院發言人李慧芝說，新版財劃法造成水平分配嚴重不均衡，導致有些縣市統籌分配稅款增加非常多，有些相對落差很大，因此造成近期各城市之間的營養午餐政策就不一樣。

李慧芝提到，有些城市希望可以中央協助，「這部分要強調，因為新版財劃法的關係，導致中央政府的財政能力被大幅削弱，今年度要舉債3000億，已經沒有餘裕均衡地方」。

李慧芝說，呼籲這些縣市首長，要請他們選區的立法委員來支持審議院版財劃法，這樣才有辦法讓各地方的國人跟學生，都可以獲得均衡的照顧。