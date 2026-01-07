廟會內褲辣妹「抱頭埋奶」只要100元　男爽貼雪乳洗臉畫面曝

圖文／鏡週刊

傳統廟會活動向來給人熱鬧卻不失莊重的印象，近日卻因一段網路影片掀起巨大爭議。一名穿著清涼的女子在廟宇前與男性進行高度親密互動，據稱只要支付100元小費即可體驗，畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，引發網友對「廟會尺度」與「道德界線」的激烈討論。

廟會影片曝光 100元就能「抱頭埋胸」？

有網友近日在臉書社團「爆漿2公社」分享一段約2分半鐘的影片，拍攝背景為地方廟會活動。畫面中，一名女子身穿紫色內衣褲，外搭淺灰色連帽外套，與坐在圓形板凳上的男子進行近距離互動。

影片可見，女子站在男子雙腿之間，身體微微前傾，雙手環抱對方頭部，讓男子將臉貼近她的胸前位置，過程被部分網友形容為「洗臉式互動」，整體氛圍充滿曖昧感官暗示。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廟會辣妹奶洗臉影片是怎麼回事？ 現場收小費畫面入鏡

影片中也拍到，互動結束後，男子掏出百鈔交給女子作為小費。根據貼文與留言流傳的說法，該互動項目疑似僅需支付100元即可參與，但相關細節與實際規劃內容，主辦單位並未對外說明。

在廟前這樣合適嗎？網友意見嚴重分歧

影片曝光後，迅速引發網友兩極反應。有不少人質疑此類表演是否已逾越廟會應有分際，留言指出：「這沒有妨害風化問題嗎？」「在神明面前這樣真的可以？」「道德和衛生都讓人擔心」「侮辱女性」。

但也有另一派網友持相反看法，認為只是娛樂活動的一環，紛紛留言調侃：「我也想去現場了解一下」「下一場在哪？」「氣氛炒得很成功」「一臉正氣凜然的搭著帳篷掏錢????」「道德在哪裡？地點在哪裡？」「乳佛有缘」「洗面奶」。

廟會表演尺度怎麼拿捏？

部分網友指出，主辦單位可能只是希望透過話題性活動吸引人潮、炒熱現場氣氛，但在廟宇前進行如此親密互動，是否與民俗信仰場域的性質相符，仍有討論空間。



更多鏡週刊報導

有片／超狂畫面！50隻綿羊「集體入侵超市」占領收銀台 顧客嚇到爬上輸送帶

彰化毒蟲出現幻覺要求退乩！前女友載他下高雄五帝廟抹香灰 口吐鮮血身亡

心酸流落柬埔寨！20歲中國女網紅「滿臉污黑吃粥」照曝光 網爆：男友欠債賣掉她