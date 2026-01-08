飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

▲飛官辛柏毅6日執行夜間任務失事，目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）

記者柯沛辰／綜合報導

空軍花蓮基地一架F-16V戰機失事，29歲上尉飛官辛柏毅至今依舊失聯。如今國軍搜救不間斷，有關心此事的網友注意到，飛行服有橘色和綠色之分，但不曉得背後用意。事實上，橘色飛行服和俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器在設計上有同樣用意。

橘色訓練用 顯眼利於搜救尋獲

按台灣空軍慣例，飛行服分為綠色和橘色，在不同環境下發揮保護作用。其中，橘色是「訓練用途」，若因故跳傘，顯眼的橘色有利於搜救、被快速尋獲。飛機上俗稱的「黑盒子」其實也是鮮明的橘色，為的就是讓搜救人員便於尋獲。

綠色作戰穿著 敵區失事利於隱蔽

至於綠色的飛行服，則是戰備任務「作戰穿著」，若是在敵區不慎失事、跳傘，或是在森林等區域著陸，就能發揮隱蔽效果，有利於躲避敵人搜捕，跟迷彩服的設計是同樣原理。

▲F-16墜機軌跡示意圖。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

夜間訓練疑MMC故障 失事前連喊「預計跳傘」

飛官辛柏毅上尉6日駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致辛柏毅產生「空間迷向」錯覺，失事前曾連喊三次「預計跳傘」。

不過，戰機在高度1700呎時光點消失，隨後設備也未發出任何求救訊號，因此目前尚無法證實是否成功跳傘。對此，軍方表示將持續搜救，「沒有72小時期限」。