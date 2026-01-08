獨／辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

記者陳以昇、莊智勝／花蓮報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練，未料卻疑似因模組化任務電腦(MMC)訊號故障釀成失事，目前下落不明，軍方仍然全力搜救中。辛柏毅的小姨子今(8日)前往位於花蓮縣新城鄉的嘉里代天府，請求朱府千歲協助尋找辛的下落，問事過程中，小姨子一度在廟宇內蹲地痛哭。

模組化任務電腦（MMC）訊號故障 導致產生「空間迷向」錯覺



空軍指出，辛柏毅6日晚間駕駛6700F-16V戰機執行夜間飛行訓練，晚間6時17分自花蓮基地起飛，在訓練完畢後，採基本編隊執行返場；晚間7時27分30秒時，辛於高度7600呎、位在花蓮南面40.4海里處透過無線電呼叫「two lost」，告知發生空中失散。隨後晚間7時28分18秒，辛柏毅再次呼叫「我現在高度一直在下降」；晚間7時28分22秒時，呼叫預計跳傘3次，隨後7時28分30秒，戰機光點於高度1700呎，花蓮南面36海里處消失。

據了解，辛柏毅戰機失事主因疑似是模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致產生「空間迷向」錯覺，飛機才會墜海，至今仍下落不明。空軍第一時間出動前往失事海域進行搜救，但截至8日下午1時許，仍然沒有辛的消息。

失聯第3天小姨子求神明指示 情緒崩潰蹲地埋首痛哭

辛柏毅的小姨子7日晚間於threads發文求救，請求網友推薦花蓮可以問事的廟，祈求能透過神明的指示找到辛柏毅的位置，「我們全家現在只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面。」

今(8日)上午，辛柏毅的小姨子在多名家屬的陪同下前往空軍基地附近的嘉里代天府，祈求朱府千歲指示辛柏毅的位置，過程中家屬情緒相當凝重，辛柏毅的小姨子更一度在廟內蹲地、埋首痛哭。

據悉，位於新城鄉的嘉里代天府於民國30年代創立，主祀神祇為朱府千歲，是五府千歲之一的「四王爺」，公正無私、擅長求籤，當地不少民眾都會前往問事，紛紛直呼「非常靈驗，這裡很靈喔」、「王公真的很靈驗，保佑家人身體健康平安。很感謝王公的恩德」、「同事介紹的，因為有事詢問王公後，結果有如王公先前預知般的發生，真心感謝王公的幫忙。」

