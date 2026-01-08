　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

▲國防部長顧立雄於8日到立法院專報。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部長顧立雄於8日到立法院專報。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

空軍上尉辛柏毅6日晚駕駛編號6700的F-16V戰機，疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致辛柏毅產生「空間迷向」錯覺，目前下落不明，空軍下令暫停演訓任務派遣。對此，國防部長顧立雄今（8日）表示，目前是戰演訓任務暫時停止，但戰備警戒跟待命維持，現在已經開始將所有飛機做特檢，預計本月10日完成。顧立雄也提到，透過鳳展專案F-16戰機MMC電腦，目前呈現穩定，沒有不堪負荷狀態，至於防寒衣，預計今年3月以前全數交貨。

顧立雄8日赴立法院外交國防委員會專報「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。會前針對最新搜救辛柏毅進度，顧立雄說，迄今已派30架次飛機、2架無人機，海軍與海巡共22艘艦艇，陸上計有180名官兵進行搜救，現在唯一目標是盡全力搜救。

空軍砸逾1400億元透過「鳳展專案」將139架F-16 A/B Block 20戰機升級為F-16V戰機，但此次意外肇因疑包括MMC故障，且傳出國軍控戰機升級後，MMC失效率升高，往往導致系統失效，媒體遂詢問MMC故障對飛安的影響。顧立雄回應，清查編號6700的F-16V戰機過去3個月沒有MMC故障，是妥善的；114年1月開始升級MMC電腦，相關軟體都要進行修正，不過軟體升級後，MMC呈現穩定狀態，沒有不堪負荷狀態。

針對空軍下令「天安二號」作業，停止F-16V戰機演訓任務派遣，並執行機務加強檢查。顧立雄指出，目前是戰演訓任務暫時停止，但戰備警戒跟待命維持，現在已經開始將所有飛機做特檢，預計週六（10日）完成。

至於防寒衣是否付款後還到貨？顧立雄表示，空軍經多方評估，於114年進行軍購，去年底交貨，預計今年3月以前全數交貨。自動防撞地系統（Auto-GCAS）方面，顧立雄說，國軍109年時簽約要研改，現在研改應該可以順利，應該今年底可以獲裝，希望明年底前完成；顧也說，確實要從「類比式」改成一部分混合「數位式」是要花了比較長時間研改。

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要舉債籌錢

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

