貓貓蟲咖波「聯名屌面人」造型太噁挨轟　急刪文：終止合作

▲粉絲批評「太噁」。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

超人氣角色「貓貓蟲咖波」昨（7）日宣布與「屌面人」合作，將推出以自身外型設計的屌面人玩偶，不過屌面人造型靈感來自於生殖器，聯名商品的外觀引起爭議，粉絲搖頭「太噁了吧」。對此，貓貓蟲咖波作者發聲明，雙方決定結束合作，「近期圍繞本次合作的討論，已逐漸偏離原先的創作初衷。」

「貓貓蟲咖波」與「屌面人」聯名惹議 合作宣布終止



[廣告]請繼續往下閱讀...

「貓貓蟲咖波」7日在Threads發文，將與「屌面人」合作，於9日推出一系列聯名商品，包括吊飾、鑰匙圈、玩偶等商品，但「屌面人」以男性生殖器為造型的設計，引發網友反感直呼「反胃、噁心」、「是在毀掉創作價值嗎？」「我是很喜歡咖波…但咖波不要這樣好嗎…這商品會不會太噁…」，甚至有粉絲揚言刪除貼圖。

面對排山倒海的負評，「貓貓蟲咖波」7日晚間緊急PO文，雙方最終決定終止合作，「雙方留意到，近期圍繞本次合作的討論已逐漸偏離原先的創作初衷，並引發部分不同立場的討論與誤解。經雙方充分溝通後，決定終止本次合作」，也感謝所有關注、支持與提出意見的粉絲；原本聯名合作的貼文也被刪除。

儘管合作告吹，留言區依舊持續開戰。有網友感嘆，「創作自由說到底還是敵不過社會的道德框架」，也有人批評反對者的言論過於惡意。但也有不少聲音認為，咖波如今已是具規模的大IP，應該更審慎選擇合作對象，「不是每個角色都適合用來搞笑擦邊，尤其面對家庭和女性粉絲群，形象還是要顧」。