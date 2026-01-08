一票吵穿UNIQLO很LOW　內行曝品牌路線：本就沒宣稱「高檔」

▲UNIQLO。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「UNIQLO、迪卡儂是不是很LOW？穿著高檔品牌是否就代表有價值？」有「紡織界張孝全」的扛布者就在粉專指出，「他本身就沒有在跟你宣稱甚麼【高檔質感】，他就是走【LIFE WEAR】路線。讓你在日常生活中，能有最好且最實用的體驗。所以他的布料跟製程，也都是往這目標來前進。」

紡織從業者「扛布者-為紡織而活的男子」表示，以紡織從業人員的觀點來說，其實品牌沒有對錯，真正的價值還是來自於個人需求，以及所應對的條件跟狀況而定。

扛布者先用UNIQLO當例子，直言它本來就沒跟你宣稱什麼「高檔質感」，走的是「LIFE WEAR」路線，目標很清楚就是「普羅大眾」，「他的發熱衣不會是最輕，但有效保暖。」也提到PUFFTECH「找不到數據，但好用」，很多機能產品未必主打數值，卻靠第三方與使用者體驗累積出實用與舒適。

UNIQLO走「大眾款項」路線

他也說，因為是做「大眾款項」，版型、車工雖然「很細緻，且相當嚴謹」，但修身、透氣或肩線這些「自然也都不會是他過於在意的地方」。如果想更高檔，迅銷旗下也有其他子品牌各走各的路線，「一來不會互相侵蝕市場，二者也才能各司其職」。

至於「高檔品牌是不是坑錢」，扛布者也不買單這種說法。他指出高端機能布料、紗線、織法、車工與細節設計「完全不同等級」，要伺候的是「專業等級」玩家，從腋下開口到縫線貼條強度都得反覆打樣測試；精品西裝、禮服甚至訂製服更可能用到一般人「拿不到」的布料，手感與垂墜度自然更有感，但價格也「多數不親民」。

最後，他一句話收尾，「品牌的路線沒有對錯，更沒有好壞」，因地制宜、各取所需，才是最正確的穿衣邏輯。他也在留言處補充，「就你說去登高山可以穿UNIQLO嗎？我還是會建議你去找PRIMALOFT或者GORETEX到SYMPATEX。」要結婚就去做訂製、帶小孩逛街就先把名牌收好，「各自有各自該有的位置，錯置了對誰都不好。」

