估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

▲連日寒冷要做好保暖工作。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周五清晨有創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下），並成為入冬以來首波寒流；周六下午至下周一清晨，另一股冷空氣再補充南下。

周五晨低溫挑戰寒流

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨本島除中部雲層較少，其他地區皆有結構鬆散的中層雲或低層雲，故輻射冷卻效應以中部為最強，本島縣市平地的最低氣溫發生在雲林（古坑鄉）的6.7度，各地區平地的最低氣溫約在7至11度。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周五清晨強冷空氣籠罩，各地雲層逐轉減少，轉為晴朗穩定，故入夜後有強輻射冷卻效應，周五晨則有創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下），並成為入冬以來首波寒流（寒流定義：台北測站≦10度）的機率。

周六下午另股冷空氣

吳德榮表示，周五白天至周六上午冷空氣略減弱，周五白天氣溫回升；周六下午至下周一清晨，另一股冷空氣再補充南下，周末白天氣溫再略降；周五起至下周一連日的清晨則因晴朗，持續有強輻射冷卻帶來極低溫，日夜溫差很大。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，下周一白天至下周三冷空氣漸弱幅度雖較大，白天氣溫也明顯回升，各地晴朗，但持續因強輻射冷卻，早晚氣溫偏低，日夜溫差很大；故未來一周日夜的氣溫變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

