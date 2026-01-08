快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普7日簽署一項公告，宣布美國將退出35個非聯合國體系的國際組織，以及31個聯合國相關實體。白宮表示，這些組織「運作方向違背美國國家利益」，相關決定已即刻生效。

美國退出66個國際組織：違背美國國家利益

白宮在聲明中並未公布具體組織名單，但指出，這些機構推動「激進的氣候政策、全球治理，以及與美國主權與經濟實力相衝突的意識形態計畫」。聲明強調，退出行動是基於美國政府對所有參與或簽署的國際政府間組織、公約與條約進行全面檢討後所做出的決定。

白宮表示，「這些退出行動將終止美國納稅人對推動全球主義議程、凌駕美國優先事項之上的機構提供資金與參與；或是那些在處理重要議題時效率低落、成效不彰，使得美國納稅人資金更應投入其他方式以支持相關使命的組織。」

截至目前，白宮尚未回應媒體要求，提供具體退出的組織清單與進一步說明。

川普政府也計劃退出WHO

自川普於一年前展開第二任期以來，他已多次調整美國對聯合國體系的參與與資助政策，包括大幅削減對聯合國的經費支持、停止與聯合國人權理事會的互動、延長對巴勒斯坦難民救濟機構聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的資金凍結，並退出聯合國教科文組織（UNESCO）。此外，川普政府也已宣布，計畫退出世界衛生組織（WHO）與巴黎氣候協定。