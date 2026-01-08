F-16失事疑拍到火光墜海畫面　前空軍副司令揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮空軍基地一架F-16V失事，29歲上尉飛官辛柏毅至今失聯。觀光署東部海岸國家風景區管理處的即時影像鏡頭，在事發時間拍到疑似物體墜海產生火光的畫面，前空軍副司令張延廷表示，因為戰機撞擊的速度太快，一撞上就會爆炸，但海上都是水，所以火光一下子就熄滅了。

▲東管處即時影像鏡頭疑似拍到火光。（圖／翻攝自YouTube／東海岸即時影像-石梯坪）

張延廷在7日播出的節目「國民大會」中提到，辛柏毅的處置非常正確，換作是自己可能無法處置得那麼好，辛柏毅當時是一邊處置一邊回報，他在高度4000呎的時候，一下子進雲一下子出雲，很容易產生錯覺，而且晚上比白天更容易產生錯覺，白天至少還有地面、空中雲層可以參考，晚上則是一片漆黑。

F-16V失事前 辛柏毅面臨3嚴峻狀況

張延廷表示，辛柏毅說了「two lost」，雲中失散，變成獨自飛行，後來又講說「模組化任務電腦」（MMC）故障，這很重要，因為所有飛行數據都在上面，這時候的辛柏毅面臨3個嚴峻狀況，首先是自己有錯覺、空間迷向，其次是模組化任務電腦故障，最後是時間點為晚上。

前副司令剖析火光原因



主持人謝曜州提問，觀光署東部海岸國家風景區管理處的即時影像鏡頭，在事發時間拍到疑似物體墜海產生火光的畫面，戰機是否爆炸起火？

張延廷分析，戰機撞擊的速度很快，撞到海面其實跟撞到陸地差不多，一撞下去就會爆炸，加上發動機有油，會產生火，可是海上都是水，所以火光一下子就熄滅了。