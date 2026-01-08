　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

▲▼行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君率閣員召開行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君率閣員召開行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

115年中央政府總預算案持續卡關，主計總處今（8日）在行政院會陳報「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」報告案，總計有2992億預算無法動支。行政院長卓榮泰說，國家正跟時間賽跑、跟全世界競爭，如此拖住國家往前走的腳步，會讓國家失去現在的競爭力，喊話立法院盡快審議總預算，也請各部會首長詳細向立法院說明爭取，讓政府用最大的力量照顧、服務國人，「行政院會在這樣的環境下，跟國人一起期待立法院給國家多一絲絲的溫暖」。

卓榮泰說，本來想排定的第一個報告是新年度、新政策、新計劃全面執行的報告，但非常無奈的，第一場報告卻是「115年度中央政府總預算未能依限完成審議報告」。他也勉勵部會首長，今天應該大家把時間精神花在新政策新計劃怎麼執行的報告內，結果花了很長時間在整理今年度無法執行的中央政府總預算影響報告。

卓榮泰提到，這是史上第一次，到了新年度總預算案連付委都還沒，是憲政史上第一次。無法動支的總額高達2992億，包括新興計畫1017億、經常性經費延續性經費計劃增加的有1805億，加上第一、第二預備金170億，總數就是2992億。影響之大，有13個部會在院會紛紛提出受影響的部分，地方財政也受到嚴重衝擊，總計有637億與地方建設福利相關新興計畫難以執行。

卓榮泰說，114年3月21日公布的《財政收支劃分法》修法，對地方政府財政分配不均，所以中央政府特地在今年度總預算中編列321億，確保相關縣市獲配的統籌分配稅款能不少於去年。現在還有6個縣市的財務調度會發生問題，恐怕要舉債，分別是屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣。

另外，卓榮泰也提到，最近關懷的是國防安全，國防預算所受的影響是最多的，多達752億，其中包括國防部彙整出來的嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵以及保護戰鬥人員方面，都受到極大影響。特別最近發生戰鬥機墜海事件，在今年的中央政府總預算中，戰鬥個裝以及F-16的後續訓練等等，也都在這752億中，「不能及時展開，影響之大難以形容，戰鬥部隊的演訓任務、建軍備戰以及後勤維護保護等任務推動，都受到極大影響」。

卓榮泰說，今年的冬天雖然來得比較晚，但這幾天大家都可以感受到冷氣團威力，天氣這麼冷，「我們真的應該給國人更多溫暖，不論是長者、新生兒、弱勢家庭、青年朋友、婦女同胞，甚至是國家運動員、國軍姊妹弟兄們，只要給政府多一點時間、多一點支援，我們就算多幫助一個人我們都願意」。

卓榮泰說，在下一次汛期來臨前，真的必須要加大、快速完成更多排水整治工程，只要給政府更多一點時間、支援，就算只讓我們多完成一公里，我們也會做。也必須給農業縣市、離島更多的財政支援，要給桃園、給花東、南部的嘉南地區，更多的軌道建設，即使多做一條，我們也願意做。

卓榮泰指出，更需要國軍在面對中共武力威脅的時候，期待他們努力守護國人安全的時刻，能夠有新型的武器、能夠有充足的油料裝備、能有完整的戰備維修當作後援，給每一位國軍弟兄姐妹們更強大的後盾，就算能多做一份、多保護一個人，政府都必須要做。

「國家正跟時間做賽跑，跟全世界競爭。」卓榮泰說，如此拖住國家往前走的腳步，會讓國家失去現在的競爭力，「國家的經濟力正在往上飛揚，股市相當的好，我們只想分配得更公平，要更多的時間資源來做」。

卓榮泰說，矽光子、量子、機器人、無人載具，這關鍵基礎建設的技術，在AI新十大建設中關鍵中的關鍵，所有的科技發展不能停滯下來。台灣受過各種疫情的侵襲，疫苗自主的工作，研發要加強，整個社會對藥品供應的安全穩定跟韌性，是政府對守護國人健康的承諾，也不能慢下來。

卓榮泰指出，拓展外交、連結國際，跟有幫做更多的國際經貿合作跟參與，讓世界民主同盟的合作關係台灣占有更關鍵的角色，也沒有時間可以慢下來。

卓榮泰說，還是要請立法院盡快審議115年度中央政府總預算，給中華民國台灣國人寒冬中一絲絲的溫暖。卓榮泰也要求各部會首長，面對立法院審議的時候，詳細充分說明爭取預算、維護預算的各種理由，得到立法院的支持，讓政府用最大的力量照顧、服務國人。

最後，卓榮泰喊話，請朝野各政黨能共同合作，審預算是立法院的職責、編預算是行政院的工作，「我們一起完成，一起為國家為台灣投資未來把握現在，才能守護國安壯大台灣」。

「這是今天在院會中相當無奈的報告。」卓榮泰再次強調，也拜託所有部會首長，雖然2992億預算無法執行，但還有其他很多年度預算，新年度開始還是要奮力向前，在《預算法》容許下，把所有施政依序展開，對地方政府的各種協助也能如序進行，對人民的所有能諾能一一落實，「行政院會在這樣的環境下，跟國人一起期待立法院給國家多一絲絲的溫暖」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」編入4千萬軍購案
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

新竹縣財力分級與北市並列第一級　徐欣瑩：恐排擠建設與社福

顧立雄稱F-16戰機MMC穩定　凌濤轟詐騙：政院應啟動文書造假調查

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

解消防人力荒　地方消防機關增置「災防員」、得兼任副分隊長職務

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要先舉債籌錢

韓國瑜「馬上幸福」春聯出爐了！　期許世局中穩健前行

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

新竹縣財力分級與北市並列第一級　徐欣瑩：恐排擠建設與社福

顧立雄稱F-16戰機MMC穩定　凌濤轟詐騙：政院應啟動文書造假調查

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

解消防人力荒　地方消防機關增置「災防員」、得兼任副分隊長職務

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要先舉債籌錢

韓國瑜「馬上幸福」春聯出爐了！　期許世局中穩健前行

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

演藝圈三寶！孫怡駕法拉利「強切車道」　直行計程車急剎險釀禍

獨／全台最大「我家牛排」插旗高雄　700坪旗艦店1月底試營運

快訊／彰化線西民宅空地突起火　自家4車燒剩骨架

各縣市搶跟進午餐免費　教團批「福利軍備賽」：恐排擠教育本務

張競／幾個對F-16V失事重要觀點

不妙！詹皇今日再度休兵　連續21年神紀錄恐面臨中斷

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

女團秘辛！麻衣38公斤遭逼減肥　同團成員1舉動惹毛她「愛紗當場嚇壞」

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

【雙門Smart撞上294萬賓士】女駕駛左轉未禮讓　跑旅車頭被撞爛

政治熱門新聞

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

不滿陳昭姿沒辭？　林國成：「考試不及格的要留任」這什麼邏輯？

疑拍到F-16火光墜海　張延廷揭原因

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

F-16V失事飛官去哪了？漂移軌跡圖曝光

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

飛官揭空間迷向瞬間：大腦以為在旋轉

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

快訊／海軍士官今墜樓急救中　艦指部證實：配合警方調查釐清

賴清德：對任何一個被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲

更多熱門

相關新聞

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要先舉債籌錢

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要先舉債籌錢

115年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，行政院今（8日）院會由主計總處報告影響範圍，根據統計，未審議通過不得動支規模達2992億，包含1017億新興計畫、經常性經費及延續性計畫新增部分1805億以及預備金170等。此外，總預算未通過的話，中央對地方財政均衡補助的321億也將無法動支，將導致屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市，須以舉債先行籌措財源，影響地方政府財務調度能力。

民進黨民調／過半國人不滿國會表現　66.9%盼先審預算、非彈劾總統

民進黨民調／過半國人不滿國會表現　66.9%盼先審預算、非彈劾總統

石崇良爆「未設少子女化辦公室」　陳智菡酸政院：花了幾億可以變不見？

石崇良爆「未設少子女化辦公室」　陳智菡酸政院：花了幾億可以變不見？

少子女化辦公室爭議　石崇良下午改口「有任務編組」

少子女化辦公室爭議　石崇良下午改口「有任務編組」

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

關鍵字：

行政院卓榮泰總預算

讀者迴響

熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

家寧最後外援斷了！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面