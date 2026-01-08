喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君率閣員召開行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

115年中央政府總預算案持續卡關，主計總處今（8日）在行政院會陳報「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」報告案，總計有2992億預算無法動支。行政院長卓榮泰說，國家正跟時間賽跑、跟全世界競爭，如此拖住國家往前走的腳步，會讓國家失去現在的競爭力，喊話立法院盡快審議總預算，也請各部會首長詳細向立法院說明爭取，讓政府用最大的力量照顧、服務國人，「行政院會在這樣的環境下，跟國人一起期待立法院給國家多一絲絲的溫暖」。

卓榮泰說，本來想排定的第一個報告是新年度、新政策、新計劃全面執行的報告，但非常無奈的，第一場報告卻是「115年度中央政府總預算未能依限完成審議報告」。他也勉勵部會首長，今天應該大家把時間精神花在新政策新計劃怎麼執行的報告內，結果花了很長時間在整理今年度無法執行的中央政府總預算影響報告。

卓榮泰提到，這是史上第一次，到了新年度總預算案連付委都還沒，是憲政史上第一次。無法動支的總額高達2992億，包括新興計畫1017億、經常性經費延續性經費計劃增加的有1805億，加上第一、第二預備金170億，總數就是2992億。影響之大，有13個部會在院會紛紛提出受影響的部分，地方財政也受到嚴重衝擊，總計有637億與地方建設福利相關新興計畫難以執行。

卓榮泰說，114年3月21日公布的《財政收支劃分法》修法，對地方政府財政分配不均，所以中央政府特地在今年度總預算中編列321億，確保相關縣市獲配的統籌分配稅款能不少於去年。現在還有6個縣市的財務調度會發生問題，恐怕要舉債，分別是屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣。

另外，卓榮泰也提到，最近關懷的是國防安全，國防預算所受的影響是最多的，多達752億，其中包括國防部彙整出來的嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵以及保護戰鬥人員方面，都受到極大影響。特別最近發生戰鬥機墜海事件，在今年的中央政府總預算中，戰鬥個裝以及F-16的後續訓練等等，也都在這752億中，「不能及時展開，影響之大難以形容，戰鬥部隊的演訓任務、建軍備戰以及後勤維護保護等任務推動，都受到極大影響」。

卓榮泰說，今年的冬天雖然來得比較晚，但這幾天大家都可以感受到冷氣團威力，天氣這麼冷，「我們真的應該給國人更多溫暖，不論是長者、新生兒、弱勢家庭、青年朋友、婦女同胞，甚至是國家運動員、國軍姊妹弟兄們，只要給政府多一點時間、多一點支援，我們就算多幫助一個人我們都願意」。

卓榮泰說，在下一次汛期來臨前，真的必須要加大、快速完成更多排水整治工程，只要給政府更多一點時間、支援，就算只讓我們多完成一公里，我們也會做。也必須給農業縣市、離島更多的財政支援，要給桃園、給花東、南部的嘉南地區，更多的軌道建設，即使多做一條，我們也願意做。

卓榮泰指出，更需要國軍在面對中共武力威脅的時候，期待他們努力守護國人安全的時刻，能夠有新型的武器、能夠有充足的油料裝備、能有完整的戰備維修當作後援，給每一位國軍弟兄姐妹們更強大的後盾，就算能多做一份、多保護一個人，政府都必須要做。

「國家正跟時間做賽跑，跟全世界競爭。」卓榮泰說，如此拖住國家往前走的腳步，會讓國家失去現在的競爭力，「國家的經濟力正在往上飛揚，股市相當的好，我們只想分配得更公平，要更多的時間資源來做」。

卓榮泰說，矽光子、量子、機器人、無人載具，這關鍵基礎建設的技術，在AI新十大建設中關鍵中的關鍵，所有的科技發展不能停滯下來。台灣受過各種疫情的侵襲，疫苗自主的工作，研發要加強，整個社會對藥品供應的安全穩定跟韌性，是政府對守護國人健康的承諾，也不能慢下來。

卓榮泰指出，拓展外交、連結國際，跟有幫做更多的國際經貿合作跟參與，讓世界民主同盟的合作關係台灣占有更關鍵的角色，也沒有時間可以慢下來。

卓榮泰說，還是要請立法院盡快審議115年度中央政府總預算，給中華民國台灣國人寒冬中一絲絲的溫暖。卓榮泰也要求各部會首長，面對立法院審議的時候，詳細充分說明爭取預算、維護預算的各種理由，得到立法院的支持，讓政府用最大的力量照顧、服務國人。

最後，卓榮泰喊話，請朝野各政黨能共同合作，審預算是立法院的職責、編預算是行政院的工作，「我們一起完成，一起為國家為台灣投資未來把握現在，才能守護國安壯大台灣」。

「這是今天在院會中相當無奈的報告。」卓榮泰再次強調，也拜託所有部會首長，雖然2992億預算無法執行，但還有其他很多年度預算，新年度開始還是要奮力向前，在《預算法》容許下，把所有施政依序展開，對地方政府的各種協助也能如序進行，對人民的所有能諾能一一落實，「行政院會在這樣的環境下，跟國人一起期待立法院給國家多一絲絲的溫暖」。