政治

飛官失事遭綠指亂刪預算　國民黨團駁斥：相關軍購2021年早通過

▲▼ 國民黨團召開「迷航的軍購！無辜的飛官！失能的國防！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「迷航的軍購！無辜的飛官！失能的國防！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

空軍花蓮基地一架F-16戰機6日晚間執行夜間例行訓練時，在花蓮豐濱外海失事，29歲飛官辛柏毅上尉失聯，國軍與海巡持續搜救中。不過，民進黨將事故原因指向藍白刪減預算，質疑裝備不到位。對此，國民黨團今（8日）反駁，包含飛官防寒衣、F-16V新式戰機及自動防撞地系統（AGCAS）等關鍵軍購預算，早在2021年即已全數審查通過、一毛未刪，問題不在預算，而在民進黨政府遲遲未交貨、未安裝，卻反過來卸責在野黨與立法院。

國民黨團書記長羅智強直言，民進黨執政有兩個「強項」，一是把每場危機變成造謠契機，二是把每次悲劇演成卸責大戲。全國此刻最關心的是飛官安危，國軍與海巡正全力搜救，但民進黨卻急著轉移責任。羅指出，飛官防寒衣預算立法院早已通過，政府也付了錢，卻遲遲未到貨；F-16V預算同樣一毛未刪，至今卻無一架交機，自動防撞地系統更是一架未裝，民進黨卻把責任推給立法院，「執政黨的肩膀到底在哪裡？」

羅智強強調，人命比武器重要，先進戰機與配套安全設備，是飛官生命所繫，要求賣方如期交貨，本就該是執政黨責任，卻反過來怪罪在野黨，令人無法接受。他也指出，115年度中央政府總預算尚未開始審查，賴清德總統卻未依法編列替國軍加薪預算，才是問題根源。

首席副書記長林沛祥則質疑，我國軍購究竟是在保護國軍，還是保護執政黨的政治面子？他強調，檢討事故不是找替罪羊，而是不希望再有飛官用生命替制度補破洞。事實顯示，軍購呈現「一要三沒有」的荒謬現實——只要撥錢，卻沒有到貨、沒有安全、沒有把人命當回事。

林沛祥指出，F-16升級後的模組化任務電腦（MMC）被外界揭露疑似出現故障，甚至有非人為操控的「鬼轉」現象；2024至2025年間，F-16A/B更新飛行操作系統後，嘉義基地也傳出多起超出滾轉限制、急墜靶場案例，質疑國防部究竟是在測試系統，還是在拿飛官做實驗。

藍委徐巧芯則表示，立法院審查國防預算時，朝野早已形成共識，空軍必須安裝自動防撞地系統，相關預算全數通過，卻至今一架未裝。國防部不斷以美方或軍火商延遲交貨作為理由，但站在國防與飛官安全立場，國防部更應強勢催貨，而不是照單全收對外轉述。

徐巧芯指出，若非交貨延宕，2025年空軍至少可有10架F-16V完成自動防撞地系統安裝。當初採購F-16V，正是看重其飛安系統優化，包括自動防撞、地形警告與低空飛行輔助等，可在飛官失能時自動接管，降低夜航與長時間警戒風險，但這些優勢如今卻停留在紙上。

針對飛官防寒衣，徐巧芯也指出，國防部早在2021年即提出需求並完成合約，卻拖到2025年才編列預算與廠商簽約，交貨時程一再更改，最新說法為今年3月。簡言之，防寒衣、自動防撞系統與F-16V同樣是「預算編了、一毛未刪，卻全沒到貨」。

外交國防委員會召委馬文君則批評，民進黨政府第一時間喊話在野黨快審預算，行徑可悲又可恥。她指出，F-16A/B升級與F-16V採購案，總預算已從1100億元增加至1400多億元，期程多次延宕，立法院早已全數編列，卻仍一再出狀況。
馬文君強調，飛安設備、防寒裝備本就該在整體軍購與升級規畫中事前設想到位，而非事故發生後才發現「什麼都沒有」。F-16是我國主力戰機，一旦系統性問題未解，對空防與戰力影響甚鉅，國防部不能再推託，必須向國人交代。

01/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

空軍第五聯隊飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練，未料卻疑似因模組化任務電腦(MMC)訊號故障釀成失事，目前下落不明，軍方仍然全力搜救中。辛柏毅的小姨子今(8日)前往位於花蓮縣新城鄉的嘉里代天府，請求朱府千歲協助尋找辛的下落，問事過程中，小姨子一度在廟宇內蹲地痛哭。

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

F-16自動防撞地系統「裝設率0」？　空軍去年認：2027才全機隊使用

F-16自動防撞地系統「裝設率0」？　空軍去年認：2027才全機隊使用

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

關鍵字：

飛官預算國民黨團軍購

讀者迴響

