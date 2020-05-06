紓困亂象／行政院急搶功基層來承擔　公所人員累爆：四月起每天加班4小時

▲汐止區公所急難紓困金申請情況。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／新北報導

行政院加碼現金紓困，在尚未與地方政府做好相關行政工作協調通知的狀況下，提早在申請前兩天公布，已經造成地方政府第一線公務人員以及申請國人嚴重困擾，遭批是急搶功。對此，新北市區公所承辦人員透露，自從中央發布紓困條例，他們每天加班3到4小時，都沒有假日。

行政院急難救助加碼遭外界批評急於搶功，在尚未與地方政府做好相關行政工作協調通知的狀況下，提早在申請前兩天公布，已經造成地方政府第一線公務人員以及申請國人嚴重困擾。

對此，公所人員透露，同一區公所多名承辦職員，從4月20號開始每天加班3到4個小時，假日都要上班，「早上8點上班，晚上10點下班的大有人在」。統計至今，單一區公所紓困申請收了近千件全部無法審核，主因是中央沒有發公文下來，他們規定辦法都不知道，表格一改再改，禮拜一跟禮拜三的規定完全不一樣，基層無所適從。

至於6日是紓困加碼一萬元申請首日，該區公所人員表示，彙整首日遇到的問題，大多是民眾資格不符，其中又以長期失業的人最多，但這次紓困是以疫情衝擊為主，所以無法申請。

他舉例，有民眾是長期沒工作，父母都住在安養中心，但家裡有社會低收入戶補助，不是因為疫情而造成的生計困難，也跑來要申請紓困。

該人員指出，尤其是新北市放寬規定，市長侯友宜的政策初衷是便民，快速紓困，只要民眾符合資格，「資料沒帶齊沒關係，沒有工作證明沒關係，印章、存摺、身分證三寶準備好，就可以來申請」，但卻造成基層人員很大的負擔。

至於處理案件遇到的困難，該人員說，申請條件複雜、所需文件太多等等原因，都很容易引發民怨，而且表單上的薪資收入「隨你寫多少算多少」，審查人員難以核對。

針對平均每位民眾處理時間，該人員表示，部分區公所執行審核人員定多可派到20位，流程上包括審財稅、批印，不包含補件流程，平均一案最少也要花30分鐘。

另一區公所社會課課長表示，紓困補助開始收件後，區公所人員全面加快處理，一定會增加負擔，大家都能體諒，但是他們手上的業務，除了急難紓困之外，還有隔離檢疫補償金、弱勢1500補助金申請，全部落在社會課。

其中，弱勢民眾4月20開始，可申請加發補助金，從那時開始，每天大量民眾打電話進來，臨櫃人員根本沒時間審核案件，中央的資料又很晚發下來，所以累積了非常多還沒處理。

該名課長指出，基層人員是直接面對民眾，中央擬定政策的時候，可能沒辦法體會我們的辛苦，大家理解現在需要共體時艱，但不少區公所面臨人手嚴重不足，職員心裡壓力都很大的情形。

▲民眾申請紓困排隊狀況。（圖／記者徐斌慎攝）