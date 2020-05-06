紓困現場塞爆「公所人員被包圍」　他曝「隱藏危機」：說好的社交距離呢？

▲申請紓困救助金人潮炸裂，圖為三重區公所申請狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

記者張嘉晏／綜合報導

行政院1萬元現金紓困申請6日起跑，不過相關規定、資格證明被民眾痛批過於繁瑣又模糊，連指揮中心指揮官陳時中都坦言「有點難算」。《ETtoday新聞雲》實際走訪各地公所，也的確有看到民眾不耐引發衝突的情形發生，對此有鄉民更是揭露隱藏危機，「說好的社交距離呢？」

「有沒有台灣人一碰到錢就變得六親不認特別貪婪的八卦？」有鄉民在PTT八卦版上痛批，台灣好不容易靠著眾人和第一線的努力守住疫情，今日又為了領補助，大批民眾湧入鄉（鎮區）公所，打破了社交安全距離。

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事實上，部分民眾因為無法順利申請到補助，和公所人員起衝突的情形時有所聞，這也讓原PO怒噴「我就不相信辦來辦去、罵來罵去，沒有飛沫噴來噴去或相互推擠的，阿說好的社交距離呢？」

▲三重區公所外人潮聚集。（圖／記者羅婉庭攝）

此外，本站報導《台中「豪宅區」40分鐘發300多紓困號碼牌！里長批擾民：應比照居家檢疫流程》指出，台中市西屯區公所一早才上班40分鐘，就發出300多張號碼牌，民眾也因為無法出示工作證明和公所人員爭吵。

而大鵬里里長邱清涼更是大罵，中央財稅單位都知道每個人的財力狀況，為何不比照防疫作法，由中央審核後撥下經費和名單，再由里幹事去發放，現在的做法只是徒增基層人員和民眾的困擾。

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