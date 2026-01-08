　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：對任何一個被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲　不畏中國威脅

記者陶本和／台北報導

針對中國再次宣布懲戒名單，我教育部長、內政部長與法務部檢察官都入列。對此，總統賴清德8日受訪時表示，身為總統，對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，不管是教育部鄭英耀部長、內政部劉世芳部長，或者是法務部陳姓檢察官、其他官員，或是民意代表，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。

▲▼總統賴清德接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲總統賴清德接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

賴清德受訪時表示，日本石平參議員被中國制裁，不能夠入境中國，日前他成功地來到台灣訪問，他用行動證明中華民國和中華人民共和國互不隸屬。他指出，中國政府對台灣的人民進行跨境施壓，也正足以證明他的公權力不及於台灣，也更能進一步證實，台灣不屬於中華人民共和國一部份。

賴清德強調，他希望中國的領導人能夠清楚了解，對台灣進行針對性軍演絕對不是和平的行動，對台灣進行統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣的目標。

賴清德說，身為總統，對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，不管是教育部鄭英耀部長、內政部劉世芳部長，或者是法務部陳姓檢察官、其他官員，或是民意代表，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。

同時，賴清德也強調，身為三軍統帥，再度跟全國人民承諾，一定好好守護國家，維護全體國人生命財產安全，絕對不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣這塊土地上來。他說，敬請在這個關鍵時刻，不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委，進行審查的工作，這是身為國會議員，對國家、對人民最起碼的責任跟義務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光
快訊／曹西平乾兒子發4點最新聲明！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

新竹縣財力分級與北市並列第一級　徐欣瑩：恐排擠建設與社福

顧立雄稱F-16戰機MMC穩定　凌濤轟詐騙：政院應啟動文書造假調查

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

解消防人力荒　地方消防機關增置「災防員」、得兼任副分隊長職務

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要先舉債籌錢

韓國瑜「馬上幸福」春聯出爐了！　期許世局中穩健前行

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

新竹縣財力分級與北市並列第一級　徐欣瑩：恐排擠建設與社福

顧立雄稱F-16戰機MMC穩定　凌濤轟詐騙：政院應啟動文書造假調查

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

解消防人力荒　地方消防機關增置「災防員」、得兼任副分隊長職務

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要先舉債籌錢

韓國瑜「馬上幸福」春聯出爐了！　期許世局中穩健前行

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

女團秘辛！麻衣38公斤遭逼減肥　同團成員1舉動惹毛她「愛紗當場嚇壞」

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

人氣女團成員失聯8個月！公司火大列2罪狀⋯開鍘余嬿慈：追究法律責任

陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

炒房不如炒股？　法拍數據揭資金轉向

07LINE韓星高中畢業啦！　IVE Leeseo羞曝成年願望

泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」　懷孕3月悲訴：不知生父是誰

鐵馬行動倒數3天　陳亭妃：1／11騎完台南37區集結市政府

韓團台灣成員模仿法拉利姐 　下秒清醒...方毅家：我在幹嘛XD

政治熱門新聞

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

不滿陳昭姿沒辭？　林國成：「考試不及格的要留任」這什麼邏輯？

疑拍到F-16火光墜海　張延廷揭原因

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

F-16V失事飛官去哪了？漂移軌跡圖曝光

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

飛官揭空間迷向瞬間：大腦以為在旋轉

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

快訊／海軍士官今墜樓急救中　艦指部證實：配合警方調查釐清

賴清德：對任何一個被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲

更多熱門

相關新聞

民進黨民調／過半國人不滿國會表現　66.9%盼先審預算、非彈劾總統

民進黨民調／過半國人不滿國會表現　66.9%盼先審預算、非彈劾總統

針對立法院遲未審議中央政府總預算，民進黨今（8日）公布最新民調，56.3%民眾對立法院表現不滿意；49.3%的民眾認為立法院只推動爭議性法案；66.9%的民眾反對立法院優先處理彈劾總統、卻不審明年度總預算。

林淑芬嗆「陳九條」　陳昭姿台下舉牌：正副總統都支持代理孕母

林淑芬嗆「陳九條」　陳昭姿台下舉牌：正副總統都支持代理孕母

川普砸1.5兆「打造夢幻軍隊」　資金來源曝

川普砸1.5兆「打造夢幻軍隊」　資金來源曝

民主的鞏固或倒退　從台灣看天下

民主的鞏固或倒退　從台灣看天下

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

關鍵字：

賴清德中國制裁台灣主權國防預算跨境鎮壓

讀者迴響

熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

家寧最後外援斷了！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面