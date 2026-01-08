賴清德：對任何一個被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲　不畏中國威脅

記者陶本和／台北報導

針對中國再次宣布懲戒名單，我教育部長、內政部長與法務部檢察官都入列。對此，總統賴清德8日受訪時表示，身為總統，對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，不管是教育部鄭英耀部長、內政部劉世芳部長，或者是法務部陳姓檢察官、其他官員，或是民意代表，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。

▲總統賴清德接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



賴清德受訪時表示，日本石平參議員被中國制裁，不能夠入境中國，日前他成功地來到台灣訪問，他用行動證明中華民國和中華人民共和國互不隸屬。他指出，中國政府對台灣的人民進行跨境施壓，也正足以證明他的公權力不及於台灣，也更能進一步證實，台灣不屬於中華人民共和國一部份。

賴清德強調，他希望中國的領導人能夠清楚了解，對台灣進行針對性軍演絕對不是和平的行動，對台灣進行統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣的目標。

賴清德說，身為總統，對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，不管是教育部鄭英耀部長、內政部劉世芳部長，或者是法務部陳姓檢察官、其他官員，或是民意代表，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。

同時，賴清德也強調，身為三軍統帥，再度跟全國人民承諾，一定好好守護國家，維護全體國人生命財產安全，絕對不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣這塊土地上來。他說，敬請在這個關鍵時刻，不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委，進行審查的工作，這是身為國會議員，對國家、對人民最起碼的責任跟義務。