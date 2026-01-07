　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

▲▼「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

▲「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

今年度中央政府總預算案迄今仍在立院卡關，遲遲未開始審查，也衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，即便地方自籌款墊付，預估最多僅能撐到2月底。民進黨立委王義川、民進黨台北市議會黨團幹事長顏若芳、新北市議會黨團前總召張維倩、桃園市議會黨團總召李宗豪及基隆市議會黨團總召曾怡芳今（7日）召開「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會，呼籲藍白立委儘速審查總預算，勿因政治對抗犧牲通勤族權益。

王義川指出，TPASS政策由中央補貼票價差額，減輕通勤族負擔，但因總預算遲未審查，補助無法撥付，目前僅靠運輸業者先行墊付支撐，已承受財務壓力，若持續卡關，最終受害的仍是廣大通勤乘客。

王義川舉例，基隆用「TPASS定期票」的民眾，政府補助一個人一個月將近1200元，這筆錢誰付掉？就是交通部用補助款付掉，如果沒有這筆款項付給國道客運業者，請問業者跟誰要錢？這些公司要經營、要付薪水、要付油錢，誰要幫忙付？這些公司撐得住嗎？基隆市政府有錢付嗎？沒有啦！只有雙北有錢。

王義川指出，最一開始1280只有雙北，基隆、桃園沒有錢所以沒辦法參加，是中央出面一起付錢，基隆跟桃園才參加，變成北北基桃首都圈交通月票，原本只有雙北捷運跟公車，沒有台鐵，現在納入基隆跟桃園大量的台鐵，這絕不是危言聳聽，如果國民黨立委繼續講危言聳聽，有客運業者退出「TPASS定期票」，堅持按原本價格收費，國民黨立委要負責。

王義川表示，客運業者經營很困難，國家要他們走偏遠路線，有時候一趟兩三個人而已，錢誰付？山上就是有人要坐啊！是政府拜託客運業者去山上、海邊，每天開幾班車接，都是老弱婦孺，業者配合政府、政府也編預算要付，立法院把錢擋住，不讓政府付給客運業者，這哪叫危言聳聽？如果業者要退出，請問國民黨要負責嗎？去問客運公司、台鐵工會，不會對公司墊付這筆錢有意見嗎？

顏若芳指出，TPASS第二階段屬新興計畫，必須仰賴總預算通過才能執行，通勤族權益掌握在立院多數藍白手中。她批評台北市長蔣萬安未積極要求所屬立委履行審查責任，根本無助於解決TPASS斷炊危機，她呼籲藍白立委回到立院審預算，TPASS能不能PASS，就看藍白審不審預算。

張維倩表示，新北市通勤人口最多，TPASS若停擺，將增加家庭交通支出，對一般家庭是沉重負擔。她點名國民黨立委廖先翔、洪孟楷，都是立院交通委員會成員，卻未積極為通勤族發聲，並質疑市長侯友宜未正面回應預算卡關造成的影響。

李宗豪指出，桃園與雙北高度連動，TPASS是通勤族生活必需品，每月節省的交通費對小家庭意義重大。他呼籲桃園六位立委停止政治杯葛，儘速回到立法院審查預算，並要求市長張善政積極與立委溝通，讓預算早日過關。

曾怡芳表示，基隆通勤族高度仰賴台鐵與客運，TPASS若中斷，首當其衝的就是學生與上班族。她質疑立委林沛祥選前承諾改善通勤問題，如今卻未見實際行動，反而與同黨立委卡關總預算，呼籲其正視通勤族需求，要求藍白立委儘速完成審查。

TPASS通勤族總預算國民黨民進黨王義川張維倩顏若芳曾怡芳李宗豪

