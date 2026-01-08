幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

▲民進黨團總召柯建銘罕見現身衛環委員會。（圖／翻攝自Facebook／國會頻道）



記者崔至雲、詹詠淇／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前就《人工生殖法》修法議題，拜會民進黨團總召柯建銘。立法院社福及衛環委員會今（8日）逐條審查藍、綠、白共16個版本的《人工生殖法》修正草案。據了解，今早約8點左右，柯建銘召集衛環委員會及司法委員會多位民進黨立委開會，會中下令「《人工生殖法》今天要出委員會」，未料，綠委林淑芬直接拒絕，氣氛尷尬；一路到上午11點時，柯建銘再度召集綠委開會，盼能凝聚共識。

立法院社福及衛環委員會召委劉建國日期臨時變更議程，排定今逐條審查《人工生殖法》修正草案。長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿今日帶著昨夜修改完成的版本拜會柯建銘，盼得到民進黨支持。陳昭姿強調，該版本是以2024年5月行政院的版本為主，只是當時被民進黨女性立委阻擋。不過對於媒體一早詢問，是否下令今天該案要出委員會？柯建銘未回應。

不過據悉，柯建銘一早為了該案召集綠委，與會者包括吳思瑤、陳培瑜、林淑芬等約7、8人，會中柯建銘直接下令「《人工生殖法》今天要出委員會！」，但林淑芬直接拒絕，表達不同意見，氣氛尷尬。

內部會議結束後，林淑芬在衛環委員會也表達，代理孕母應與《人工生殖法》脫鉤，茲事體大，不能把代理孕母潦潦草草放進來，「代理孕母只有9條條文，這個社會能夠接受？」保障夠嗎？條文談的簡單，但代理孕母跟孩子是生命，不要用9個條文，就立一個允許代理孕母合法化。

林淑芬更嗆陳昭姿為「陳九條」，陳九條代理孕母夠嗎？「妳的陳九條足以保障這個代理孕母和這個小孩嗎？」

陳昭姿則在台下舉著有總統賴清德和副總統蕭美琴過去擔任立委時提案、連署修《人工生殖法》圖卡的手舉牌，「民進黨在罵賴清德沒有女權概念嗎？」、「正副總統都支持代孕」。

由於民進黨內部對修法方向仍有不同意見，約於上午11點左右，柯建銘再度召集綠委進行討論，盼就法案進度與內容進一步交換意見、凝聚共識。