政治

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

▲▼九九乘法表。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲九九乘法表。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者柯沛辰／綜合報導

海委會主委管碧玲6日在臉書分享一段家庭趣事，談到老公許陽明陪小二孫女寫作業，沒想到孫女意外發現九九乘法表的規律，不僅當場考倒許陽明，一連問了3個國內外名校博士的教授級親友，結果眾人通通沒聽過。貼文一出，立刻引發熱議。

阿公假日帶娃寫功課　被小二孫女考倒

管碧玲在文中表示，外孫女就讀小學二年級，因為爸爸林子揚在忙民進黨台北市大同中山區的市議員初選，夫妻倆四處奔波，身為阿嬤的她更是忙碌，所以照顧孩子的重責大任，自然就落到了「英英美代子」的阿公許陽明身上，負責假日陪看卡通、畫畫、寫功課。

近期某一天，孫女正在學99乘法，突然很高興地說「阿公我發現一個有趣的事情」，接著逐一念出9的乘法，從9×1=09、9×2=18，一路唸到9×10=90，「它們的答案左邊是從0到9；答案的右邊是從9到0，照順序排，而且答案的左右邊加起來全部都是9，很好玩！」

▲學生上下學,路隊,警察,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／ETtoday資料照）

▲管碧玲透露，孫女就讀小學二年級，但觀察力不容小覷。（圖／ETtoday資料照）

自豪數學競試第三名也被考倒　許陽明狂問3位教授親友

此話一出，許陽明也嚇了一跳，心想自己高中好歹也是百年名校，在校得過數學競試第三名，怎麼從沒聽過這等妙事？深怕是自己孤陋寡聞，許立刻用Line詢問家中三位小學都是學霸、現今是國內外名校博士的大學教授親友，結果3人都一致表示「沒聽過」、「也沒發現過」。

管碧玲笑說，孫女確實有些觀察力，只要遇到阿公不會的，就會虧上一句「你不是百科全書嗎？」所以許陽明總是「嚴陣以待」，不敢亂掰，只能老實告訴孫女：「阿公也沒發現過，謝謝妳告訴阿公這麼有趣的事情，我們來想想看是不是有什麼道理在。」

▲▼管碧玲 聯訪 大陸快艇闖入淡水碼頭相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）

管碧玲發文求解　網友熱議還直接給「解題方向」

文末，管碧玲也疑問，是不是大家都是文法科出身，才對數學孤陋寡聞，不知數學奧妙美麗的世界？還是藏著什麼隔行如隔山的數學定律或定理？希望廣大網友可以幫忙解惑，該如何向小二學生解說才好？

網友們看完紛紛笑說，「還好有阿公阿嬤在，讓爸爸躲過了女兒的挑戰」、「人本的數學想想就是這樣玩數學」、「小孩的觀察力與洞悉能力往往比成年人高很多！」掀起熱議。

「9=10-1」就能懂！網友留言拆解規律怎麼來

還有不少網友給出解題建議：「學因數倍數的時候就會講到這個規律」、「十位數一直+1，個位數一直-1，所以十位數加個位數的結果都會一樣」、「因為9=10-1，每多一個9就是在十位數加1，個位數減1，自然形成其所觀察到的規律」。

 
01/04 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

親人過世彰化男獨扛62萬喪葬費　唯一繼承人裝沒事...挨告結果曝

