陸國內機票大跳水！廣州飛上海1.1折百元價　網直呼：比高鐵便宜

▲福州機場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

元旦假期結束後，中國國內多條航線機票價格出現「斷崖式下跌」，部分航線折扣甚至跌破1折，引發熱議。不少熱門城市航線價格低於高鐵票，讓網友直呼「現在搭飛機比坐高鐵還便宜」。

據《央視財經》報導，近期多條航線大幅降價，其中廣州飛上海最低僅210元（人民幣，下同）約1.1折，成都飛麗江198元，寧波飛長白山約200元。部分區域樞紐城市航線也同步下修，包括杭州飛北京287元、寧波飛長沙210元，涵蓋北上廣深及多個旅遊城市。

報導指出，中短程旅遊航線如三亞、麗江等地，票價平均降幅超過60%，但哈爾濱等冬季熱門目的地因遊客集中，價格仍相對堅挺。也有旅客反映，部分航線未明顯降價，例如寧波飛重慶仍需500元左右，或低價票僅限特定時段與班次。

▲▼中國國內機票大跳水。（圖／翻攝自微博）

業界分析，票價急跌主因在於元旦過後出行需求快速降溫，航空公司為填補空位主動降價促銷，加上1月5日起燃油附加費調降，800公里以上航段降至20元，進一步壓低整體成本。同時，高鐵對中短程航線的分流效應，也迫使航空公司以低價搶客。

不過，這波低價被視為「短暫窗口期」。航空業者預估，折扣主要集中在1月8日至15日，待1月中下旬學生寒假啟動後，票價將逐步回升，春節前不排除反彈30%至50%。

此外，消費者也被提醒留意低價票的隱藏門檻，多數1至2折機票退改限制嚴格，可能不可退改或需支付高額手續費，且部分航班不含免費托運行李，選座與保險等服務也需額外付費，實際花費未必如表面價格便宜。