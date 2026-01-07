　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅昨駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障釀失事，目前行蹤不明。對於外界質的防撞地系統及飛行員的防寒衣仍未完備，民進黨立委沈伯洋今（7日）表示，人員平安歸來是最重要事情，發生事故的原因留待日後調查，民進黨立委王定宇也說，希望藍白盡速讓國防年度預算、國防特別條例付委審查，讓飛行員有最好的裝備、充足的資源來保護國家，「再阻擋，對國家的國防不利」，也會造成「看不見的危險」。

對於飛官辛柏毅狀況，國防部指出，因模組化任務電腦（MMC）故障，飛官無法參考飛行姿態、Auto-GCAS自動防撞地系統希望今年底獲得、防寒飛行衣已採購希望明年交貨。

民進黨立委沈伯洋今（7日）表示，人員平安歸來是最重要事情，發生事故的原因留待日後調查，今天不管原因是什麼，都希望國防預算、總預算能盡快付委，讓國家正常運作。

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋今（7日）召開「 政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋召開「 政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

針對防寒衣，民進黨立委王定宇則說，目前幻象2000有、慢速機也有，在台灣冬季水溫偏低，不希望發生此事，但萬一發生，「我們希望飛官能夠撐得夠久，讓搜救單位可以找到他，防寒衣就相當重要」。

防寒衣交貨期程能否再縮短？王定宇指出，因為國防預算過去短絀，非急迫性的通常會因為預算排擠所展延，也希望藍白立委盡快讓國防年度預算、國防預算的特別條例的法律案盡快付委審查，讓國軍弟兄有足夠資源從事保護國家的任務，這是國會基本該盡的責任跟義務。

王定宇也說，除了防寒衣外，攸關飛官發生不幸時搜救最關鍵的是所謂發報器，讓搜救人員能用最快速度找到他，現行飛行員使用的發報器故障率有沒有偏高？品質有沒有問題？這是後續亡羊補牢一定要追蹤的事情。至於MMC是不是故障率偏高？是否會負載過重導致當機？目前也留待相關單位查出來。

王定宇認為，飛安事件發生後，當下最重要的是盡速把飛行員找回來，這是他的家人跟國家目前最期待的事情，也是最需要關心的事情。至於飛安事件的判定，應交由相關專業單位做出判斷，判斷原因後再亡羊補牢把原因堵住，不要再發生。

王定宇也強調，這些飛行單位反映出來的問題，「我們一定會在委員會追蹤到底，務必把這些洞補強」，讓飛行員有最好的裝備、充足的資源來保護國家，這是立法機關、民意單位應該要做的事情，「希望藍白能行行好」，趕快將國防預算、國防預算特別條例趕快付委，「再阻擋，對國家的國防不利」，也對第一線操作國防武器、使用國防資源的國軍弟兄姊妹造成些「我們看不見的危險」，國會審查預算是本責，把責任做好、給國軍充足而必要的支持，才是真正支持國防。

 
01/05 全台詐欺最新數據

