政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顧立雄稱F-16戰機MMC穩定　凌濤轟詐騙：政院應啟動文書造假調查

▲▼國民黨智庫副執行長、議員凌濤。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

空軍花蓮五聯隊所屬的一架F-16戰機6日晚間在執行夜航訓練時，疑似因駕駛空間迷向意外墜海，外界質疑是因機上模組化任務電腦（MMC）經常故障導致。對此，國防部長顧立雄今（8日）表示，我國目前所有F-16戰機在進行軟體升級後，MMC性能已穩定，沒有不堪使用的狀況。國民黨桃園市議員凌濤痛批，顧立雄過去放任軍火標案，現在竟然連飛官安全也欺騙國會？飛官們用生命捍衛領空，三大保護遲未到位，顧立雄應自請處分，行政院應立即啟動文書造假調查。

凌濤指出，2025年最爛笑話，就是國防部文件說謊F-16性能提升全數完成，結果是2026的三【無】飛行悲劇。國防部函送「美對台軍售案執行情形」114年10月書面報告「謊話連篇」，稱F-16A/B型性能全數於112年完成，卻連保護飛官的MMC、AGCAS、防寒飛行衣，通通沒有！

凌濤感嘆，花蓮空軍基地F-16V傳來憾事令人不捨，除了為失聯的辛飛官祈福、希望平安歸來，更要對長期在第一線戍衛領空、面對共機頻繁擾台的英雄們，致上最深感謝。但遺憾之餘，空軍舉行記者會，有三件事跌破大家的眼鏡，一是「模組化任務電腦（MMC）」故障；二是失事飛機沒有「自動防撞地系統（AGCAS）」，三是飛行員連基本的「防寒飛行衣」也沒有。

凌濤說，其中重要的「自動防撞地系統」的裝設，主要是為了減少可控飛行撞地（CFIT）事件的發生，包括空間迷向、G力過載昏迷都屬這類，而根據美國空軍統計，CFIT事件佔所有F-16飛行員殉職比例的75％。本次墜機事件，就有極高可能與空間迷向有關。

凌濤說，空軍從2012年起以1400億台幣為141架F-16A/B升級，是為「鳳展專案」，MMC就是在此案進行升級。然而，卻被爆料MMC升級後狀況頻仍，屢屢發生大G力昏迷事件，險象環生。更扯的是，國防部在去年10月給給立法院的「美對台軍售公開書面資料」中，明確寫到F-16A/B戰機性能提升已依規劃於112年底全數完成，僅有AGM-154C飛彈延宕。結果等到現在辛上尉的F-16墜毀，國防部才坦承「自動防撞地系統」，根本一架都還沒安裝。

凌濤批評，行政院官官相護，現在連給立法院的關係文書都可以詐騙，根本是國家安全系統性危機，官僚草菅人命，賴清德、卓榮泰這次敢不敢下令徹查顧立雄？飛官們用生命捍衛台海長空，沒有他們，就沒有安全的家園。再次向所有辛苦的飛官，以及國軍官兵致敬，也為辛飛官能安全獲救、早日回家祈禱。

01/06 全台詐欺最新數據

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

新竹縣財力分級與北市並列第一級　徐欣瑩：恐排擠建設與社福

顧立雄稱F-16戰機MMC穩定　凌濤轟詐騙：政院應啟動文書造假調查

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

解消防人力荒　地方消防機關增置「災防員」、得兼任副分隊長職務

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要先舉債籌錢

韓國瑜「馬上幸福」春聯出爐了！　期許世局中穩健前行

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

快訊／海軍士官今墜樓急救中　艦指部證實：配合警方調查釐清

賴清德：對任何一個被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

空軍第五聯隊上尉辛柏毅6日晚駕駛F-16V戰機在花蓮外海失蹤，讓飛官未著防寒飛行衣恐釀失溫一事受討論。國防部長顧立雄今（8日）答詢時指防寒飛行衣於114年度用軍購籌補，今年3月可以交貨完畢；空軍參謀長李慶然進一步指出，防寒飛行衣會影響到飛行操作，評估過其他防寒衣，但飛行員普遍反應不好，所以再循商，而去年採購了1300件防寒衣，惟戰鬥機部分因為要量身訂製（比較慢），不過有部分型號已交貨給第五聯隊。另藍委徐巧芯提供一份空軍114年預算的公開資料，並指防寒衣預算編入「地面支援裝備（開口式合約）軍購案」，該案金額

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要先舉債籌錢

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要先舉債籌錢

F-16自動防撞地系統「裝設率0」？　空軍去年認：2027才全機隊使用

F-16自動防撞地系統「裝設率0」？　空軍去年認：2027才全機隊使用

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

