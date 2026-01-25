　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

文總、證交所《創新辦桌》影像企劃開桌　金馬導演黃信堯驚喜獻聲

▲▼文化總會與台灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）推出《創新辦桌》系列影片，近日揭曉企劃內容，透過影像介紹文化與新創產業從業人員，如何以創新方式說出台灣的故事，同時創造商業價值。（圖／證券交易所） 

▲文化總會與台灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）推出《創新辦桌》系列影片，近日揭曉企劃內容，透過影像介紹文化與新創產業從業人員，如何以創新方式說出台灣的故事，同時創造商業價值。（圖／證券交易所）

記者陶本和／台北報導

文化總會與台灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）推出《創新辦桌》系列影片，近日揭曉企劃內容，透過影像介紹文化與新創產業從業人員，如何以創新方式說出台灣的故事，同時創造商業價值。首集主角為台灣馬戲龍頭FOCASA，並邀請金馬導演黃信堯為影片錄製旁白，於1月28日早上8點，在文總FB、YouTube及IG首播。

《創新辦桌》名稱取自「創新板的」台語諧音，結合台灣人熟悉的「辦桌文化」，將多元豐富的飲食意象轉譯為創意人才的精彩樣貌。透過不同主題與專業領域的紀錄短片，以軟性視角呈現台灣創新產業的能量與深度，並藉由「創新」這項核心概念，帶出台灣文化中的創意、突破與自由精神。

《創新辦桌》尋覓默默在各自領域發光發熱的產業型態與人才，他們如同辦桌上外表樸實、卻令人驚豔的台灣佳餚，是最具代表性的「台灣味」。將每位受訪者設計為參與宴席的賓客，透過對話分享工作、理想與人生故事，讓觀眾彷彿置身其中，一同看見台灣多元而豐沛的創新文化樣貌。

《創新辦桌》首集聚焦於台灣最具代表性的在地馬戲團Formosa Circus Art（簡稱FOCASA）。FOCASA創立於2011年，致力於將馬戲融合傳統、雜技、街頭文化與劇場藝術。其成員來自各個表演領域，是台灣唯一擁有超過40位正職團員的馬戲團，足跡遍布28個國家、81個城市與鄉鎮，並參與超過240個國際藝術節。作為開啟本案的重要主人公，他們在一次次的飛行與翻轉之間，「玩」出了過去從來沒人想像過的台灣馬戲王國，是本次辦桌列席不可或缺的重要夥伴。

文總自2017年起推出《匠人魂》影片，至今已邁入第8年，成為分享台灣匠人影像的重要品牌。台灣創新板是落實政府「亞洲資產管理中心」與「亞洲那斯達克」願景的核心板塊，鎖定具未來發展性、且願意並有能力改變的創新企業，協助其在創新板成長茁壯，邁向永續發展，並致力於發掘下一個潛力無限的新銳獨角獸。

值得注意的是，金馬導演黃信堯此次特別跨刀為《創新辦桌》錄製旁白，並分享對「創新」的看法：「要有冒險拓荒的精神、堅毅的特質，眼光要放很遠，不會只看眼前。」他認為，創新的人不僅要很有勇氣，也需具備眼光跟判斷，更強調「夥伴很重要，因為夥伴集合在一起會更有勇氣、智慧，也更有前進的力量」。

「獨角獸」一詞於創業與投資界中，象徵企業的罕見程度及高度潛力，如本次文總與證交所推出之《創新辦桌》，不只訴說台灣的故事，更同時創造出全新的商業價值。《創新辦桌》第一集「FOCASA馬戲團」將於2026年1月28日早上8點，在文總FB、YouTube及IG首播。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
剛徒手攻頂101！霍諾德笑評「很家庭友善」　親口談下一個目標
霍諾德爬101「樓下有一排亮點」！　 賈永婕認了：有發現嗎
獨／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善　暖心舉動遭目擊
霍諾德爬101前吃什麼？　公關解答了
幕後／霍諾德圓夢推手！　製作人「特別感謝賈永婕」
霍諾德登頂101　滑手機「先做1件事」全場笑翻：訊號一定很好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

文總、證交所《創新辦桌》影像企劃開桌　金馬導演黃信堯驚喜獻聲

7搶5！綠營新北土樹三鶯議員初選激戰　吳琪銘宣布「交棒」兒子吳昇翰

高市府出手解「土方之亂」清運費大幅降81%　獲營建業肯定　

看霍諾德登頂101超嗨　蔡詩萍談過程：北市府辛苦外界難以想像

學者分析張又俠落馬　應視為習近平權力結構出現高度不安全感

被點名選台北市長　林右昌重申：個人沒有任何規劃跟打算

2026高雄市長「藍白合」？黃國昌：當然不排除　柯志恩也表態了

驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼高

昔批蘇貞昌導致未獲提名選北市？　王世堅：院長很大氣、早就煙消雲散

曝霍諾德攀101北市府幕後　蔣萬安：動員上百人次協調與安全整備

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

文總、證交所《創新辦桌》影像企劃開桌　金馬導演黃信堯驚喜獻聲

7搶5！綠營新北土樹三鶯議員初選激戰　吳琪銘宣布「交棒」兒子吳昇翰

高市府出手解「土方之亂」清運費大幅降81%　獲營建業肯定　

看霍諾德登頂101超嗨　蔡詩萍談過程：北市府辛苦外界難以想像

學者分析張又俠落馬　應視為習近平權力結構出現高度不安全感

被點名選台北市長　林右昌重申：個人沒有任何規劃跟打算

2026高雄市長「藍白合」？黃國昌：當然不排除　柯志恩也表態了

驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼高

昔批蘇貞昌導致未獲提名選北市？　王世堅：院長很大氣、早就煙消雲散

曝霍諾德攀101北市府幕後　蔣萬安：動員上百人次協調與安全整備

剛徒手攻頂台北101！霍諾德笑評「很家庭友善」　親口談下一個目標

花91分鐘攻頂！霍諾德「摸台北101避雷針」　心想千萬別掉下去

通勤時間省10倍！　「大肚和美跨橋」吸北彰化人卡位1區

陸保時捷女銷冠：客戶6成是女性　沒私下出去吃飯

史上最貴馬年套幣網路搶購爆棚　台銀臨櫃交易周四再戰

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

「換我去爬台北101」亞洲媽媽怎麼說？萬人笑翻：一定有聽過

霍諾德爬101「藏賈董心機」！樓下環境有一排亮點 賈永婕認了：有發現嗎

獨家／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善捐助育幼院　暖心舉動遭目擊

玩命！BMW拒檢逆駛國道2.4km又撞機車逃逸　惡駕駛先吞7罰單

【沒有在浮誇】上班一半突癱軟跪地....一旁同事竟超淡定(？)

政治熱門新聞

霍諾德徒手爬完101　蔡英文：不只是極限運動！也讓世界看見台灣

霍諾德徒手爬上101　賴清德直呼：緊張！心臟跳得很快

蔣萬安曝霍諾德攀101幕後　30個北市部門協力

黃國昌：高雄選戰拉下賴瑞隆是民眾黨共識　不排除跟柯志恩合作

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼高

民眾黨落實2年條款！6委員卸任去向曝光　回歸民間、轉戰諸侯選戰

在野黨批2張A4要1.25兆　行政院回擊：馬政府5次特別條例平均2.6張

張嘉郡接待哈佛、MIT青年訪團

鄭麗君會放大藍白聲量？　作家表態：贊成卓榮泰跳下來選北市長

陳亭妃勝出因藍介入？　他揭林俊憲「換妃」手法

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

霍諾德攀101　蔡詩萍：北市府辛苦外界難以想像

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

更多熱門

相關新聞

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

證交所、櫃買中心聯手為市場降溫，今（22）日再公告4檔飆股列入處置黑名單，將從明（23）日起一路關到2月5日，其中因「AI急需一塊布」題材爆漲的上市公司台玻（1802）、上櫃公司健椿（4561）皆為每5分鐘撮合一次；而上櫃公司昇達科（3491）與德宏工業（5475）皆為20分鐘撮合。

證交所前總經理朱富春逝世　享壽77歲

證交所前總經理朱富春逝世　享壽77歲

快訊／載板業南電明起「抓去關」　新列4檔飆股處置到2／4

快訊／載板業南電明起「抓去關」　新列4檔飆股處置到2／4

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

關鍵字：

台灣創新文化總會證交所FOCASA黃信堯

讀者迴響

熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

霍諾德成功！徒手爬完台北101

爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

霍諾德突「定格」嚇壞主持人

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德

傳播妹KTV洗手台前遭性侵！台中人夫偷拍肉色片：她好主動我會怕

林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面