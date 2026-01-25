民眾黨落實2年條款！6委員卸任去向曝光　回歸民間、轉戰諸侯選戰

▲民眾黨落實2年條款，有6名現任立委將卸任交棒。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨2年條款確定執行，幾經折衝下，現任不分區立委有6人要卸任交棒。除了黃國昌、張啓楷2人要銜命選舉外，林國成擔任民代多年累積豐富人脈、目前又是選決會成員，預料卸任後仍會繼續相助黨內選舉佈局；麥玉珍則表示，會持續投入新住民與新二代的長期發展。

柯文哲訂下的2年條款此次終於依約執行，黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人簽署辭職書後，人事處1月20日正式發函，確定6人請辭。

過去2年帶領黨團在立法院攻防的黃國昌，2月起卸任後將立刻轉移重心到新北市長選舉，目前競選總部已緊鑼密鼓籌備中。此外，根據《美麗島電子報》最新民調，在三腳督的狀況下，李四川支持度34.2%、蘇巧慧32.7%、黃國昌15.4%，李領先蘇的幅度縮小到1.5個百分點，選情緊繃，顯見黃已逐漸展現影響力。

張啓楷則將代表民眾黨參選嘉義市長，在國民黨內部整合狀況未明朗狀況下，有相當機會成爲新竹市之後，第二個順利藍白合的縣市。而創黨主席柯文哲也親自坐鎮督軍，擔任張的競選總部總幹事，也將展開Long Stay，中央結合地方合作打選戰。

林國成部分，目前有台北市總工會理事長身份，且也還是黨內選決會委員，未來卸任後仍會持續協助黨內選務；另外，其責任區南高屏的選舉也持續推展，目前也有議員參選人合掛看板。

林憶君預計將繼續擔任藥師公會理事長；黃珊珊近期則將重心放在家庭，較少參與黨內事務運作。麥玉珍部分，她表示，過去2年在立法院高強度投入公共事務，長期清晨4點起床、深夜返家，身體已出現警訊。卸任後，將優先調整健康與陪伴家人，為下一階段的公共服務儲備更長遠的能量。

麥玉珍說，完成階段性立法任務後，未來將以「健康、家庭、制度延續、人才培育」為核心方向，持續投入新住民與新二代的長期發展，啟動全國22縣市「新住民發展署座談會」，向社會清楚說明新住民發展署的立法精神、制度定位與未來功能，讓政策不因任期結束而中斷，確保國家治理合法合規、穩健前行。