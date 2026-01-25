　
    • 　
>
政治

曝霍諾德攀101北市府幕後　蔣萬安：動員上百人次協調與安全整備

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，上午十點四十分左右成功登頂。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，上午十點四十分左右成功登頂。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

世界知名極限攀登家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）今（25日）挑戰徒手攀爬台北101，完成在沒有繩索輔助、沒有防護的攀登壯舉，從起登到登頂全程約1小時31分鐘。台北市長蔣萬安對此表示，為了讓《赤手獨攀臺北101：直播》順利在Netflix 全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，包括交通部民航局、台北市政府文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。

「今天早上，你們也跟我一樣捏著一把冷汗嗎？」蔣萬安說，世界級美國攀岩運動員 Alex Honnold 今天成功完成攀登臺北101的挑戰，這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，讓人看得目不轉睛！當大家問，「為什麼選擇臺北101？為什麼是現在？」Alex只說了一句，「為什麼不？」那份挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境依然冷靜判斷的穩定感，真的令人敬佩！

▲蔣萬安也見證霍諾德攀101傳奇。（圖／蔣萬安臉書）

▲蔣萬安也見證霍諾德攀101傳奇。（圖／蔣萬安臉書）

蔣萬安指出，Alex成功的背後，他想特別感謝臺北101邀請Alex Honnold，促成這個非凡的成就，幕後投入的專業團隊，從安全規劃、技術支援到現場執行，每一個環節都嚴謹到位；也要謝謝台北市民和國內外許多朋友在現場或在線上為Alex加油。為了讓《赤手獨攀臺北101：直播》順利在Netflix 全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，包括交通部民航局、台北市政府文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。

蔣萬安說，為確保正式攀爬與直播的安全，警察局共派遣警力31名、義交19名，台北市電影委員會協拍單位也由總監帶隊以確保活動順利進行，謝謝所有配合交通管制與現場引導的市民朋友，讓世界看見台灣的熱情。恭喜 Alex 寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！

01/23 全台詐欺最新數據

攀岩台北101徒手攀登艾力克斯霍諾德挑戰蔣萬安

