醫美模特打馬仍被認出「是陳為民」！前後對比釣出本人回應

▲醫美模特雖然有打馬賽克，仍被認出是陳為民。（圖／翻攝Threads）



網搜小組／柯振中報導

近日一張醫美手術照在網路上瘋傳，照片中模特兒術前、術後對比雖然有打上馬賽克，但仍有人認出影中人是藝人陳為民，因而引發討論。對此，陳為民也在貼文下方留言指稱，「馬賽克也遮掩不了的盛世美顏。」

林家祥發文分享 直言馬賽克多此一舉

[廣告]請繼續往下閱讀...

演員林家祥近日在社群軟體上發布照片，內容是一名男子施作醫美手術的前後對比照片，雖然眼睛被打上了黑色的馬賽克，但他仍認出影中人，也因此十分傻眼，「陳為民大哥這個馬賽克的部分，是真的沒有必要啦」，畢竟有沒有打馬實在沒什麼差別。

網友笑翻留言 直呼一眼就認得

貼文在網路上引起討論後，不少網友瞬間被逗樂，在下方留言直呼，「我快不行了，笑到喘不過氣」、「別亂說，這也有可能是香蕉啊」、「有遮，但不多」、「全台灣一看都知道他是誰，何必呢」、「應該要擋下巴」、「真的會笑出豬叫聲」、「第一次覺得馬賽克有跟沒有一樣。」

陳為民親自回應 自嘲盛世美顏再掀話題

隨著照片持續發酵，陳為民本人看見以後，也跑到貼文底下留言，「唉…馬賽克也遮掩不了的盛世美顏」，幽默的回應再度引發一陣熱潮。網友們對此回應，「長得帥又這麼幽默，讓人欲罷不能」、「台灣最帥藝人只服他」、「馬賽克在下巴，會不會就認不出來了」、「有時候帥很難低調。」

▼醫美模特雖然有打馬賽克，仍被認出是陳為民。（圖／翻攝Threads）

