國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！畫面狂吸3千萬瀏覽　網友大歪樓

▲豐島心櫻的X光照在網路上引起極大討論。（圖／翻攝X、IG／豊島 心桜）

▲豐島心櫻的X光照在網路上引起極大討論。（圖／翻攝X、IG／豊島 心桜）

網搜小組／柯振中報導

日本新生代寫真偶像豐島心櫻，近日因在社群平台分享一張健康檢查的胸部X光照意外爆紅。她原本僅是向粉絲回報「肺很乾淨」的檢查結果，卻因影像中清楚呈現的身形線條引發網友歪樓討論，短短一天吸引超過3000萬人次瀏覽，成為社群熱議焦點。

X光照掀話題　網友瞬間歪樓

豐島心櫻23日在社群平台X曬出自己的X光片，表示肺部狀況良好。不過，網友目光幾乎未停留在肺部，而是集中在影像中呈現出的胸形輪廓，留言區迅速被各種玩笑與驚呼洗版，相關截圖也在網路上大量轉傳，至今已超過3880萬次觀看。

▲豐島心櫻的X光照在網路上引起極大討論。（圖／翻攝X、IG／豊島 心桜）

▲▼豐島心櫻的X光照在網路上引起極大討論。（圖／翻攝X、IG／豊島 心桜）

▲▼豐島心櫻的X光照在網路上引起極大討論。（圖／翻攝X、IG／豊島 心桜）

不少網友對此直言，「非常漂亮的肺」、「這形狀真不錯」、「這是我第一次看到這麼驚人的X光片」、「仔細看了一下，形狀真漂亮」、「我看到的不是肺」、「順便說一句，妳的身材真好。」此外，也有人留言提醒，豐島心櫻疑似有脊椎側彎的情況，平時要注意姿勢。

▼豐島心櫻的X光照在網路上引起極大討論。（圖／翻攝X、IG／豊島 心桜）

▲▼豐島心櫻的X光照在網路上引起極大討論。（圖／翻攝X、IG／豊島 心桜）

曾出演動漫翻拍日劇爆紅

據了解，豐島心櫻2003年9月25日出身，年僅23歲的她擁有167公分身高、H罩杯的傲人身材，加上不科學的童顏，出道以後立即成為焦點。除了拍攝寫真集以外，豐島心櫻也曾出演過動漫《戀上換裝娃娃》翻拍的真人版日劇，在劇中飾演女配角乾心壽，當時就因為身材、外貌而受到極高的評價。

▼豐島心櫻的X光照在網路上引起極大討論。（圖／翻攝X、IG／豊島 心桜）

▲▼豐島心櫻的X光照在網路上引起極大討論。（圖／翻攝X、IG／豊島 心桜）

豐島心櫻寫真偶像X光照健康檢查網路熱議日韓要聞

