驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼高

記者陶本和／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午9點正式挑戰徒手攀登台北101大樓，經過令人屏息的90分鐘後，歷時1小時31分成功抵達508公尺的塔尖，順利完成這項被視為「不可能的任務」。對此，總統賴清德的祝賀文，引來前總統蔡英文留言「手沒冒汗嗎？」賴清德則貼出一張2020年他到高雄駁二特區七號碼頭JETS嘉年華，體驗遊樂設施「旋轉盪鞦韆」的照片，並笑說「我大概只能這麼高，Alex真的太了不起了」。

在霍諾德完成攀爬101的壯舉後，賴清德先是透過臉書表示，今天早上有很多人在台北101底下、電視機前，看著美國自由攀岩好手 Alex Honnold，赤手攀爬台北 101，過程真的很緊張，讓人心臟跳得很快。

賴清德說，恭喜勇敢無懼的 Alex完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。他說，隨著Netflix的直播鏡頭，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景，真的讓人很感動。

隨後，賴清德也在社群平台Threads上發文，還引來前總統蔡英文留言「你手沒冒汗嗎？」賴清德則在回文時，分享一張2020年他到高雄駁二特區七號碼頭JETS嘉年華，體驗遊樂設施「旋轉盪鞦韆」的照片，並笑說「我大概只能這麼高，Alex真的太了不起了」。