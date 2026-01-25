霍諾德攀登101給100分！　張景森曝昔評估：怕101變凶宅

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，攀爬時剛好與101大樓前懸掛的國旗相互映襯。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午9點正式挑戰徒手攀登台北101大樓，經過令人屏息的90分鐘後，歷時1小時31分成功抵達508公尺的塔尖，順利完成這項被視為「不可能的任務」。對此，行政院前政務委員張景森透露，他在幾年前就建議過，舉辦101的攀登比賽，但當時評估擔心有意外的話，101就會被地政單位登記為「凶宅」。

「我給Alex 100分！」張景森表示，他則是給101董事長99.99分。他稱讚賈是有創意跟勇氣的行銷天才，至於他扣掉的0.1分，是因為101的玻璃沒有擦乾淨。

張景森表示，他不知道賈永婕是如何克服內部反對的，因為幾年前他就建議過101舉辦類似的攀登活動，甚至是比賽，他還提供新加坡金沙酒店開幕時請蜘蛛人攀爬藉此行銷當例子。不過，他透露，當時評估了半天還是回應「擔心意外」，甚至說一旦發生意外，「101就會被地政單位登記為凶宅」。

張景森話鋒一轉表示，他給歷任的台北市長59分，原因是透過Netflix讓全世界都看到，台北原來是個鐵皮屋頂的城市。他反問，如果屋頂都是太陽能板，或者空中花園，那該有多好，這些市長集體懶惰了幾十年，該出來謝罪。

張景森說，台北市長蔣萬安還來得及，台北市的屋頂需要一個自治條例來改善。他認為，應該允許頂樓加蓋輕結構，隔熱防水之外，還可以掛太陽能板，下面可以放大樓的公共設施或共用設備，也可以做空中休憩的場所，「空間足夠的話，還可以租給年輕人做社會住宅」。

