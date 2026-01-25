霍諾德爬101前吃什麼？公關揭「來台超愛吃1物」飲食習慣曝光

▲美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登台北101。在攀登開始之前，公關人員透露，霍諾德長期維持99%植物性飲食，偶爾才會吃一碗夏威夷碗（Poke Bowl），且在台灣期間常去鼎泰豐報到，品嘗素餃。

CNN報導，霍諾德其實並不是從小開始吃素，根據2020年的Instagram貼文，他從小吃牛排、喝牛奶長大，是在進行深入研究、考量運動表現與碳足跡之後，才開始停止吃肉，或者說至少大幅度減少肉類攝取。

霍諾德提到，「少吃肉類和乳製品是一般人降低環境衝擊最簡單的方法。飲食是一種光譜，減少傷害總比製造更多傷害來得好。」

事實上，霍諾德過去可是超級挑食。在2017年記錄徒手攀登美國優勝美地國家公園「酋長岩」（El Capitan）的紀錄片《赤手登峰》(Free Solo)中，霍諾德在20到24歲期間才下定決心走上蔬食這條路，一種接著一種地嘗試各種蔬菜來調整飲食，效果還不錯。

如今來到台北，霍諾德的公關人員透露，霍諾德非常喜歡餃子，在攀登台北101之前，多次前往鼎泰豐報到，「他很享受品嘗當地美食和各種素餃」。