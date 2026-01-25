王世堅頻幫陳亭妃站台　高嘉瑜吃醋了：他現在只愛「妃」不吃「瑜」

▲王世堅、高嘉瑜。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委王世堅以〈沒出息〉一曲紅遍兩岸，並吸引大票年輕粉絲。近期王世堅頻幫同黨立委陳亭妃站台、助攻台南市長選戰，讓好友、民進黨前立委高嘉瑜今（25日）直呼「非常吃醋」，王世堅最近都往台南跑，心裡「只有愛『妃』，都不吃『瑜』了」。但台北也有非常多需要王世堅幫忙的地方。

談及王世堅近來屢南下助攻陳亭妃，之後是否會找王世堅幫忙站台？高嘉瑜笑稱，自己昨天才跟王世堅吃飯，「我已經是非常的吃醋了，我說你這個心裡面現在只有愛『妃』，都不吃『瑜』了」。

高嘉瑜認為，王世堅最近都往台南跑，可能就是覺得台南很重要，但台北市也有很多需要王世堅幫忙的地方，「我相信2026世堅大哥一定是全台最熱門的這個吉祥物，每個人都希望能夠邀請到世堅大哥」，也相信以王世堅的魄力，一定全台灣到處都會看到他的身影，還有聽到他的〈沒出息〉，新的一年他會變成有出息來祝福大家。

針對王世堅頻被點名代表民進黨參選台北市長，但他比較推薦行政院副院長鄭麗君，高嘉瑜指出，王世堅跟鄭麗君都是非常優秀的人選，一男一女，但風格完全不一樣。自己過去也長期跟鄭麗君共事，無論是在謝長廷參選總統逆風行腳時，自己跟鄭麗君一路從屏東鵝鸞鼻走到台北511公里22天，印象深刻。

高嘉瑜說，後來鄭麗君到台灣智庫擔任執行長，自己也到台灣智庫，長期跟鄭麗君接觸共事的經驗，她是個對道德感、理想性和自我要求都非常嚴格的有能力女性，也非常有智慧。

高嘉瑜認為，這次關稅談判大家也看到鄭麗君的韌性和毅力，才能談出這麼好的結果，相信鄭麗君的優秀和能力是無庸置疑，「她在我心中就是一個非常神聖的形象，就像這個聖女一樣」。

高嘉瑜表示，以鄭麗君過去的形象與經驗，要讓台北市民重新認識她、了解她的能力，也需要一段時間，但如果透過這次台北市長的選舉，讓台灣民眾認識並知道鄭麗君這麼優秀的政治人物，無論對民進黨、台灣、鄭麗君都是很好的事情，「我們也樂觀的期待」。

至於王世堅部分，高嘉瑜說，大家都非常耳熟能詳、都朗朗上口〈沒出息〉，「從小朋友到大人，每個人看到王世堅都已經會唱他的歌了，所以不用多介紹」。王世堅能立刻就上手，而且和蔣萬安有很大的反差感。相較於蔣萬安的一板一眼、平平淡淡，王世堅可說是每秒鐘都金句連連、不斷創造驚喜。

高嘉瑜認為，如果2026是王世堅對上蔣萬安，會非常有看頭，整個選舉會非常熱鬧、歡樂，相信這也是民眾所期待的良性競爭。好的政治人物、候選人一起帶領台灣向前，「我覺得王世堅跟鄭麗君都是非常好的人選」。

高嘉瑜指出，鄭麗君最大問題在於個人意願，因為她也回答過這個問題，她回答了10年，「如果她願意參選的話，其實不用等到現在，10年前她就會出來參選了」，經過這10年，不知道她有沒有改變想法，但相信她的能力與智慧一定是更上一層樓。「不管是鄭麗君或是王世堅都是最優秀的人選，我們也都非常的期待」。