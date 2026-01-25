霍諾德腰間鎂粉袋「印台北101圖案」全球20個！品牌：簽名款免費送

▲霍諾德腰間的鎂粉袋引關注。（圖／翻攝自Netflix）



記者施怡妏／綜合報導

攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今挑戰徒手攀登台北101大樓，並順利完成壯舉，除了攀爬過程引發熱烈關注外，直播畫面中霍諾德身上的裝備細節，也意外成為討論焦點。有網友注意到，霍諾德腰間鎂粉袋，上面居然是101的圖案。品牌也宣布，將會抽19個名額，免費送具有紀念意義的粉袋。

裝備藏玄機 粉袋上方「印台北101」



除了攀爬過程引起關注，霍諾德的裝備也成為討論焦點。有眼尖網友在Threads發文，霍諾德腰間放置防滑攀岩粉的鎂粉袋，上面居然是「台北101」，忍不住驚呼「太強的小巧思！」

貼文一出，有內行網友指出「這是Black diamond為了Alex做的限定版，全球只有20個」。

▲限量20個。（圖／翻攝自Black diamond IG）



全球限量20個 留言即可抽獎

貼文也釣出Black Diamond留言，「我們是Black Diamond 台灣總代理，這款超級有紀念意義的粉袋，目前只要達成相關條件即可參加抽獎（19個名額！）我們也積極洽詢本款粉袋是否還有其他收藏可能，如有好消息會再跟大家分享」。

Black Diamond在IG發文指出，除了霍諾德本人使用的特製鎂粉袋外，其餘19個將提供粉絲抽獎，每一個都有霍諾德親筆簽名；參加方式為追蹤品牌社群並在留言區標記3位好友，並將於30日隨機抽出得主。