地方 地方焦點

隱藏版亞軍？金門馬終點驚見「花環騎士」亂入

▲金門馬拉松終點線前右側賽道驚見機車闖入，亞軍選手衝線瞬間與騎士同框，場面荒謬。（圖／民眾提供）

▲金門馬拉松終點線前右側賽道驚見機車闖入，亞軍選手衝線瞬間與騎士同框，場面荒謬。（圖／民眾提供）

記者鄭逢時／金門報導

2026金門馬拉松進入第二天賽程，現場熱血沸騰，今（25）日終點線前竟爆發離譜安全漏洞。當10公里組亞軍選手興奮進場、準備以帥氣空翻慶祝榮耀時刻時，右側賽道竟出現一名「花環機車騎士」悠哉闖入，搶盡全場目光，遭笑稱為「隱藏版亞軍」。

根據現場流出的畫面顯示，當時亞軍選手正全力衝刺進入終點線。然而就在此時，預留給21公里參賽者通過的右側賽道，竟然有一名騎士騎著機車、頭戴誇張花環，在未佩戴安全帽的情況下直接出現在終點區，隨即被驚覺不對勁的工作人員攔下。

現場民眾目擊這一幕驚呼連連，有人驚嚇表示：「怎麼騎進來的？」主持人見狀也連忙透過麥克風高喊警察要求協助，才有一名警員姍姍來遲處理。目擊民眾質疑，沿路明明都有警察交管，該名騎士卻能「穿越重重關卡」直抵終點，交管工作簡直形同虛設。▲▼金門馬拉松終點線前右側賽道驚見機車闖入，亞軍選手衝線瞬間與騎士同框，場面荒謬。（圖／民眾提供）

這場突如其來的「驚嚇」不僅搶走了選手的關注度，更讓原本應充滿榮譽感的衝線畫面，多了一個不和諧的背景。主辦單位連續兩天出包，從酒品爭議到今日交管失能，引起參賽者與民眾紛紛質疑賽事整體控管是否出現漏洞。

明年即將迎來金門馬拉松20週年，金門副縣長李文良在開場致詞時才表示將會擴大舉辦，但賽道安全狀況，外界開始關注縣府賽事規劃與執行是否仍有精進空間，讓金門馬拉松能以更好的面貌吸引各地跑者參與。





※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

隱藏版亞軍？金門馬終點驚見「花環騎士」亂入

2026金門馬　肯亞選手稱霸全馬

2026金門馬　肯亞選手稱霸全馬

為期兩天的「2026金門馬拉松」今（25）日圓滿落幕，來自24國、逾1.2萬名跑者齊聚金門挑戰經典賽道。全程馬拉松由肯亞選手奪冠，國內好手也在國際競逐中脫穎而出，展現賽事國際水準。

