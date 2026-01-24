　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

哈佛、MIT青年訪團走進立法院　張嘉郡：讓世界走進台灣、理解台灣

▲▼哈佛、MIT青年訪團走進立法院　張嘉郡：讓世界走進台灣、理解台灣。（圖／取自張嘉郡臉書粉絲團）

立委張嘉郡接待國際青年參訪團。(圖／取自張嘉郡臉書粉絲團，下同)

政治中心／台北報導

張嘉郡立法委員近日於立法院接待一支別具意義的國際青年參訪團。該團由哈佛大學與麻省理工學院（MIT）學生自主發起、組織與領導，成員皆來自世界頂尖學府，選擇以實地走訪的方式深入認識台灣，從社會、文化、政治到科技發展進行全方位觀察。

此次參訪團由團長 Audrey Tseng 帶領，共有 37 位來自不同學院背景的學生，於今年 1 月抵達台灣。張嘉郡表示，這群年輕人關注的，不僅是台灣豐富的歷史文化，更包含台灣在地緣政治、國際供應鏈及全球科技產業中所扮演的關鍵角色，也希望進一步理解台灣在國際事務與國防政策上的思考與選擇。

▲▼哈佛、MIT青年訪團走進立法院　張嘉郡：讓世界走進台灣、理解台灣。（圖／取自張嘉郡臉書粉絲團）

張嘉郡指出，韓國瑜院長曾形容「台灣就像一顆蛋，看起來不大，裡面卻蘊藏巨大的生命力」，這樣的比喻，恰恰反映出台灣當前在國際舞台上的真實處境。雖然土地與人口規模有限，但在高科技產業、半導體與全球供應鏈中的影響力，早已遠超自身尺度，成為國際體系中不可忽視的一環。

她進一步表示，台灣當前所面對的課題，早已不只是單純的經濟發展，而是在高度競爭、同時伴隨高度風險的國際環境中，如何兼顧國家安全、制度穩定與產業優勢的長期戰略思考。這些議題，也正是國際青年高度關注的核心問題。

張嘉郡強調，真正的國際交流，不只是讓世界「看見台灣」，更重要的是讓世界「走進台灣、理解台灣、認識台灣」。她對於來自世界頂尖大學的青年，願意以實際行動親身走訪台灣，深入了解台灣的現況與挑戰，表達高度肯定與感動。

最後，張嘉郡也向參訪團成員表達歡迎之意，並指出台灣的未來不僅與自身息息相關，也與國際社會緊密相連，期待透過更多此類交流，持續深化台灣與國際青年之間的理解與連結。

01/22 全台詐欺最新數據

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

