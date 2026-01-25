　
政治

柯建銘拚總召連任、王世堅籲知所進退　高嘉瑜：相信他盼有繼承者接棒

▲▼前中廣董事長趙少康20日於立法院舉辦「七十少年趙少康的時代現場」新書發表。會場政商名流踴躍出席，包含國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民進黨總召柯建銘、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、作家張大春、王偉忠、薛香川、關中等都出席表達祝福。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立院黨團23日行文黨籍立委辦公室，徵詢參選民進黨團三長意願，現任民進黨團總召柯建銘也證實，他會登記下會期總召，「我會去登記」。民進黨立委王世堅則說，希望柯建銘為國家知所進退。對此，民進黨前立委高嘉瑜今（25日）表示，雖然柯建銘登記，但她相信柯建銘心裡還是希望有更優秀的繼承者能接棒、承擔。

針對柯建銘表態會登記下會期總召，王世堅24日受訪時表態，希望柯建銘總召能夠交棒，現在已經不是過去政黨非得鬥得你死我活不可，朝小野大一定要透過朝野協商解決所有政治困境，讓年輕這一輩委員接棒展現新的做法，賴清德主席也已經多次懇請柯建銘總召知所進退，個人斗膽呼籲，柯建銘總召是不是能夠為國家知所進退。

高嘉瑜今（25日）則表示，總召這個位置大家都知道是吃力不討好，過去在黨團裡也都是柯建銘一人獨撐大局，他也被稱為是承擔者，新會期當然大家也希望有新氣象，如果有新的人選願意出來承擔，相信大家也都非常期待。

高嘉瑜認為，如果沒有，只剩柯建銘一人，相信柯建銘承擔這麼多年，也是非常辛苦，雖然柯建銘登記，但她相信柯建銘心裡還是希望有更優秀的繼承者能夠繼續接棒、承擔。

高嘉瑜說，無論如何，相信民進黨團不管是誰擔任總召，大家都是團結一致，而且都希望為台灣人民創造更大的福利，這陣子也看到柯建銘跟韓國瑜、柯文哲的互動也都非常多，最近也參加了趙少康的新書發表，證明他無論藍綠白都從從容容、游刃有餘。

高嘉瑜相信，柯建銘最近也希望跟各黨各派來團結合作，朝野共同為國家來努力，也相信新的一年大家都能夠一團和氣、以台灣為重，「連101都可以攀爬了，還有什麼做不到的事情？」相信世界已經看見台灣，台灣第一、101第一，朝野合作也能夠讓台灣繼續再創新的第一。

孩子想徒手攀101怎麼辦？吳淡如：絕食抗議　母愛文戳中家長心
12月剛來高雄AAA！《黑暗榮耀》女星病倒　公司證實：動完手
Lulu、陳漢典大喜！一整排55688車隊「護花」　Lu爸載
快訊／霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

