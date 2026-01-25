　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣、楊瓊瓔2/6二次協調市長人選　盧秀燕：若不成就快辦初選

▲▼江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）

▲江啟臣、楊瓊瓔陷台中市長人選之爭。（合成圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨備戰年底九合一選舉，面臨交棒的台中市迄今卻未有實質進展，國民黨中央16日邀集爭取台中市長提名的立法院副院長江啟臣、資深藍委楊瓊瓔進行協調時，無論是協調機制、是否採內參民調或提名時程，會中楊均提出反對意見，導致首次協調會以「破局」收場。立法院副院長江啟臣今（25日）透露，有收到2月6日要進行二次協商，不過具體時間尚待黨中央正式通知。台中市長盧秀燕則說，如果第2次協調不能成功的話，那就趕快舉行初選。

國民黨台中市長人選遲未拍板，掀起不少地方支持者不滿。據了解，藍營內部原定於去年12月25日進行首次協調，但楊瓊瓔卻臨時變卦，以另有要事為由，硬是將協調時程延至本月16日。在大約2個半小時的閉門協調會中，國民黨副主席李乾龍先是表達，黨中央希望能透過協調機制來決定台中市長人選，若是協調不成，黨中央則盼能採內參民調方式作為人選產生依據，藉此避免進入正式初選導致內耗。

不過，據知情人士轉述，楊瓊瓔在會中採取「以拖待變」策略，先是稱才舉行第一次協調會，不急著達成什麼結論，後續應該還要有第二次、第三次協調會，甚至指最近立法院會議事繁忙，提議應等到2月1日新會期開議後，再來協調台中市長人選事宜。她還說，國民黨不能認為初選就是中了綠營的計，像是近期民進黨在台南市、高雄市等競爭激烈縣市，也是透過初選機制產生人選，且民調結果出爐後，大家還是手握手高喊團結。於是黨中央首次召開的台中市長協調會，未達成任何共識或結論，以「破局」收場，雙方不歡而散，黨中央將擇期再召開第二次協調會。

在日前首次協商破局後，國民黨中央黨部已詢問江、楊陣營，將在2月第1周舉行第2次協調，江啟臣今日也透露，確實有收到2月6日要進行協商，不過具體時間尚待黨中央正式通知。盧秀燕今日到台中市烏日區參加台中市補習教育暨品保協大會暨優良教師頒獎典禮時則表示，自己8年前競選台中市長時，當時初選宣布的時間在2月19日，跟現在時間也差不多。

盧秀燕說，現在國民黨內有江啟臣及楊瓊瓔2位非常優秀的同仁，從內部的民調看來，江啟臣、楊瓊瓔2人都領先民進黨的候選人很多，近日幾家媒體的民調也是這個趨勢。因為江、楊2人都會贏，所以2邊都相持不讓，但因市長只有一位，也只能提名一位，因此初選應該儘速辦理。

盧秀燕強調，自己8年前獲得提名的宣布時間落在2月中旬，她覺得今年應該也不要超過這個時間，否則競選時間會太過匆忙，雖然江、楊2位現在都有贏，但因想穩定領先，所以希望初選能夠趕快進行。盧秀燕喊話，既然兩邊僵持不讓，如果第2次協調不能成功的話，那就趕快舉行初選。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孩子想徒手攀101怎麼辦？吳淡如：絕食抗議　母愛文戳中家長心
12月剛來高雄AAA！《黑暗榮耀》女星病倒　公司證實：動完手
Lulu、陳漢典大喜！一整排55688車隊「護花」　Lu爸載
快訊／霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

江啟臣、楊瓊瓔2/6二次協調市長人選　盧秀燕：若不成就快辦初選

王世堅頻幫陳亭妃站台　高嘉瑜吃醋了：他現在只愛「妃」不吃「瑜」

柯建銘拚總召連任、王世堅籲知所進退　高嘉瑜：相信他盼有繼承者接棒

霍諾德攀登101給100分！　張景森曝昔評估：怕101變凶宅

文總、證交所《創新辦桌》影像企劃開桌　金馬導演黃信堯驚喜獻聲

7搶5！綠營新北土樹三鶯議員初選激戰　吳琪銘宣布「交棒」兒子吳昇翰

高市府出手解「土方之亂」清運費大幅降81%　獲營建業肯定　

看霍諾德登頂101超嗨　蔡詩萍談過程：北市府辛苦外界難以想像

學者分析張又俠落馬　應視為習近平權力結構出現高度不安全感

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

江啟臣、楊瓊瓔2/6二次協調市長人選　盧秀燕：若不成就快辦初選

王世堅頻幫陳亭妃站台　高嘉瑜吃醋了：他現在只愛「妃」不吃「瑜」

柯建銘拚總召連任、王世堅籲知所進退　高嘉瑜：相信他盼有繼承者接棒

霍諾德攀登101給100分！　張景森曝昔評估：怕101變凶宅

文總、證交所《創新辦桌》影像企劃開桌　金馬導演黃信堯驚喜獻聲

7搶5！綠營新北土樹三鶯議員初選激戰　吳琪銘宣布「交棒」兒子吳昇翰

高市府出手解「土方之亂」清運費大幅降81%　獲營建業肯定　

看霍諾德登頂101超嗨　蔡詩萍談過程：北市府辛苦外界難以想像

學者分析張又俠落馬　應視為習近平權力結構出現高度不安全感

10萬人預約送別！旅日貓熊曉曉、蕾蕾最後亮相　中日貓熊外交謝幕

全台最大！我家牛排高雄同盟店開幕　390元享上百道料理吃到飽

關穎、陶晶瑩逛精品「遭店員擺臭臉」　怒掀背後內幕：花錢受氣

春節前夕送暖　吳清基返鄉頒發清寒獎學金嘉惠學子

弟弟夫妻檔買房　頭期款差100萬「哥哥想幫忙」！過來人勸退

日航子公司客機「左引擎溫度異常」緊急返航！　3周連爆3起故障

化身罰球機器！梅克14罰全中創TPBL紀錄、攜準大三元丁聖儒斬斷特攻連勝

甜點區才是本體！台北老爺Le Café吃到飽攻略　現切牛排還能回煎

千名師上街喊「廢校事會議」　教育部：再觀察半年

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

政治熱門新聞

霍諾德徒手爬完101　蔡英文：不只是極限運動！也讓世界看見台灣

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

霍諾德徒手爬上101　賴清德直呼：緊張！心臟跳得很快

蔣萬安曝霍諾德攀101幕後　30個北市部門協力

霍諾德攀101　蔡詩萍：北市府辛苦外界難以想像

黃國昌：高雄選戰拉下賴瑞隆是民眾黨共識　不排除跟柯志恩合作

驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼高

霍諾德攀登101給100分！　張景森曝昔評估：怕101變凶宅

民眾黨落實2年條款！6委員卸任去向曝光　回歸民間、轉戰諸侯選戰

在野黨批2張A4要1.25兆　行政院回擊：馬政府5次特別條例平均2.6張

張嘉郡接待哈佛、MIT青年訪團

陳亭妃勝出因藍介入？　他揭林俊憲「換妃」手法

鄭麗君會放大藍白聲量？　作家表態：贊成卓榮泰跳下來選北市長

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

更多熱門

相關新聞

看屋驚魂記！台中夫妻+房仲受困豪宅電梯20分鐘

看屋驚魂記！台中夫妻+房仲受困豪宅電梯20分鐘

日前台中市南屯區一對夫妻原本滿心期待參觀出售中的豪宅，沒想到「豪宅之旅」還沒開始，卻先上演一場電梯驚魂。夫妻倆與帶看的屋主搭乘電梯時，電梯不明原因停擺，三人在電梯內受困20分鐘，最後報警求助。警察與消防人員接獲通報後立即趕往現場，先成功解鎖屋外密碼鎖進入屋內，再拿出扳手等工具撬開電梯門，順利將三人救出。

純情男衝超商買點數遭攔阻　得知真相超崩潰

純情男衝超商買點數遭攔阻　得知真相超崩潰

台中知名私校期末考爆洩題　校方宣布重考

台中知名私校期末考爆洩題　校方宣布重考

高雄市長「藍白合」？黃國昌、柯志恩都表態

高雄市長「藍白合」？黃國昌、柯志恩都表態

黃國昌：高雄選戰拉下賴瑞隆是民眾黨共識　不排除跟柯志恩合作

黃國昌：高雄選戰拉下賴瑞隆是民眾黨共識　不排除跟柯志恩合作

關鍵字：

國民黨台中江啟臣楊瓊瓔盧秀燕2026

讀者迴響

熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

霍諾德成功！徒手爬完台北101

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

霍諾德突「定格」嚇壞主持人

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累

快訊／統一發票11、12月千萬特別獎號碼出爐

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面