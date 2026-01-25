江啟臣、楊瓊瓔2/6二次協調市長人選　盧秀燕：若不成就快辦初選

▲江啟臣、楊瓊瓔陷台中市長人選之爭。（合成圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨備戰年底九合一選舉，面臨交棒的台中市迄今卻未有實質進展，國民黨中央16日邀集爭取台中市長提名的立法院副院長江啟臣、資深藍委楊瓊瓔進行協調時，無論是協調機制、是否採內參民調或提名時程，會中楊均提出反對意見，導致首次協調會以「破局」收場。立法院副院長江啟臣今（25日）透露，有收到2月6日要進行二次協商，不過具體時間尚待黨中央正式通知。台中市長盧秀燕則說，如果第2次協調不能成功的話，那就趕快舉行初選。

國民黨台中市長人選遲未拍板，掀起不少地方支持者不滿。據了解，藍營內部原定於去年12月25日進行首次協調，但楊瓊瓔卻臨時變卦，以另有要事為由，硬是將協調時程延至本月16日。在大約2個半小時的閉門協調會中，國民黨副主席李乾龍先是表達，黨中央希望能透過協調機制來決定台中市長人選，若是協調不成，黨中央則盼能採內參民調方式作為人選產生依據，藉此避免進入正式初選導致內耗。

不過，據知情人士轉述，楊瓊瓔在會中採取「以拖待變」策略，先是稱才舉行第一次協調會，不急著達成什麼結論，後續應該還要有第二次、第三次協調會，甚至指最近立法院會議事繁忙，提議應等到2月1日新會期開議後，再來協調台中市長人選事宜。她還說，國民黨不能認為初選就是中了綠營的計，像是近期民進黨在台南市、高雄市等競爭激烈縣市，也是透過初選機制產生人選，且民調結果出爐後，大家還是手握手高喊團結。於是黨中央首次召開的台中市長協調會，未達成任何共識或結論，以「破局」收場，雙方不歡而散，黨中央將擇期再召開第二次協調會。

在日前首次協商破局後，國民黨中央黨部已詢問江、楊陣營，將在2月第1周舉行第2次協調，江啟臣今日也透露，確實有收到2月6日要進行協商，不過具體時間尚待黨中央正式通知。盧秀燕今日到台中市烏日區參加台中市補習教育暨品保協大會暨優良教師頒獎典禮時則表示，自己8年前競選台中市長時，當時初選宣布的時間在2月19日，跟現在時間也差不多。

盧秀燕說，現在國民黨內有江啟臣及楊瓊瓔2位非常優秀的同仁，從內部的民調看來，江啟臣、楊瓊瓔2人都領先民進黨的候選人很多，近日幾家媒體的民調也是這個趨勢。因為江、楊2人都會贏，所以2邊都相持不讓，但因市長只有一位，也只能提名一位，因此初選應該儘速辦理。

盧秀燕強調，自己8年前獲得提名的宣布時間落在2月中旬，她覺得今年應該也不要超過這個時間，否則競選時間會太過匆忙，雖然江、楊2位現在都有贏，但因想穩定領先，所以希望初選能夠趕快進行。盧秀燕喊話，既然兩邊僵持不讓，如果第2次協調不能成功的話，那就趕快舉行初選。

