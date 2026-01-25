陳亭妃勝出藍介入？　陳冠安揭林俊憲「換妃」手段：削正當性

▲賴清德、陳亭妃。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

綠委陳亭妃在民進黨台南市長初選勝出取得提名資格，但這場初選沒有因結果揭曉而平息。民進黨中執委在會中質疑台南初選民調，可能被國民黨介入的跡象，賴清德總統則說「我很清楚」卻未具體說明，爭議持續延燒。國民黨內湖南港市議員參選人陳冠安今（25日）分析，這就是項莊舞劍、意在沛公，想要用程序有瑕疵之名，質疑初選結果，削弱陳亭妃的正當性，當陳的民調支持率開始下降，或是被逼進的時候，新潮流、林俊憲派就有「正當理由」，來發起「換妃」。

陳冠安指出，落敗的林俊憲說國民黨介選他一點也不意外、秘書長徐國勇雖說民調公平公正，但稱藍白介選不是現在才開始，「他們早就在介選」、賴清德不否定初選結果，但裁示黨中央在「不干擾競選步調」前提下，適當時機研究與檢視，種種舉動就是項莊舞劍、意在沛公，想要用程序有瑕疵之名，質疑初選結果，削弱陳亭妃的正當性。

陳冠安提及，台南市議長邱莉莉等挺林俊憲議員，在陳亭妃拜會時，更是提出陳不可能接受的聲明條件，要求簽署，陳亭妃不簽，這批人就有理由不支持、不幫忙陳亭妃，若陳一直無法有效整合泛綠，然後初選程序又有「瑕疵」，當陳的民調支持率開始下降，或是被逼進的時候，新潮流、林俊憲派就有「正當理由」，來發起「換妃」。

陳冠安認為，當林俊憲、邱莉莉的一系列鋪陳，當他們背後有賴清德、有黨中央，就絕對不只是不服輸這麼簡單，否則當產生候選人之後，哪個政黨的黨中央不會積極協助弭合初選嫌隙，增加自家候選人的勝選機率？

陳冠安諷刺，賴清德要幫陳亭妃，一通電話就可以讓自己子弟兵林俊憲服服貼貼，哪裡還會鬧出市議會黨團要候選人簽聲明協議書、新系的台中議員質疑台南初選不公，然後總統還裁示可以研究與檢視？