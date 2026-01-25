　
政治

霍諾德徒手爬完101　蔡英文：不只是極限運動！也讓世界看見台灣

▲▼ 美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，上午十點四十分左右成功登頂。（圖／記者李毓康攝）

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，上午十點四十分左右成功登頂。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午9點正式挑戰徒手攀登台北101大樓，經過令人屏息的90分鐘後，歷時1小時31分成功抵達508公尺的塔尖，順利完成這項被視為「不可能的任務」。對此，前總統蔡英文發文表示，這不只是一場極限運動的挑戰。這場挑戰完成了 Alex 的夢想，也讓世界看見台灣的安全、有序與繁榮；看見台灣願意與國際連結、與世界分享的熱情與自信。

蔡英文表示，經過無數的日常準備，與專業的嚴謹評估，恭喜 Alex Honnold 完成徒手攀爬台北101 的歷史性創舉。她相信，在這一個多小時的直播中，無論是透過螢幕觀看的全球觀眾，或是在現場為他加油的台灣人，大家都屏住呼吸，與他一起爬過每一個關鍵時刻。

蔡英文指出，這不只是一場極限運動的挑戰。這場挑戰完成了 Alex 的夢想，也讓世界看見台灣的安全、有序與繁榮；看見台灣願意與國際連結、與世界分享的熱情與自信。

蔡英文說，她要感謝台灣人民的熱情支持，也要謝謝辛苦的直播團隊，謝謝賈永婕董事長與台北101團隊，以及台北市政府共同促成這一刻的實現。她說，Alex 的鍥而不捨、一步一步向上攀登，正如台灣走向世界的勇氣，「謝謝 Alex，讓我們再次見證：當勇氣與夢想相遇，就能完成看似不可能的大事」。

更多新聞
被點名選台北市長　林右昌重申：個人沒有任何規劃跟打算

2026高雄市長「藍白合」？黃國昌：當然不排除　柯志恩也表態了

驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼高

昔批蘇貞昌導致未獲提名選北市？　王世堅：院長很大氣、早就煙消雲散

曝霍諾德攀101北市府幕後　蔣萬安：動員上百人次協調與安全整備

蘇巧慧曝民進黨新北議員初選時程：農曆年前登記　需初選區不多

霍諾德徒手爬上101　賴清德直呼：緊張！心臟跳得很快

霍諾德徒手爬完101　蔡英文：不只是極限運動！也讓世界看見台灣

黃國昌：高雄選戰拉下賴瑞隆是民眾黨共識　不排除跟柯志恩合作

美國防戰略報告以實力嚇阻中國　吳釗燮呼應：台灣持續強化國防

霍諾德成功！徒手爬完台北101

霍諾德成功！徒手爬完台北101

世界都在看！美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午9點正式挑戰徒手攀登台北101大樓，經過令人屏息的90分鐘後，歷時1小時31分成功抵達508公尺的塔尖，順利完成這項被視為「不可能的任務」。儘管他一度喊：「我有點累了！」但仍堅持完成挑戰，精神令人動容。

台北101徒手攀岩艾力克斯霍諾德極限運動蔡英文

