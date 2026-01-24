　
外帶也不行！甜甜圈店禁12歲以下入內　6歲童被擋門外、母怒發文

▲▼北市中山一間甜甜圈店規定「12歲以下不得入內與外帶」，母親帶6歲孩子買外帶遭拒，引爆網路熱議。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲北市一間甜甜圈店規定「12歲以下不得入內與外帶」，母親帶6歲孩子買外帶遭拒，引爆網路熱議。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者董美琪／綜合報導

台北市中山捷運站附近一間咖啡甜甜圈店，近日因店門公告「內用與外帶僅開放12歲以上顧客」引發社群熱議。一名母親帶著6歲孩子前往購買外帶甜甜圈，即使孩子全程安靜未吵鬧，仍被店家以年齡限制為由拒絕入內點餐，要求孩子在門外等待。該名母親將過程發文至Threads，短時間吸引超過200萬次瀏覽，引發大量網友聲援與抵制聲浪。

外帶遭拒引爆輿論　母親發文掀親子權益討論

原PO表示，當天僅短暫停留點餐外帶，孩子站在身旁並未影響他人，卻被告知「店內不接待12歲以下孩童」，即便她說明並非內用，店家仍堅持規定，並回應「那妳可以下次有伴再來」。由於6歲兒童依法不得單獨留置無人看管，該要求讓她感到不合理與不被尊重。雙方溝通未果，店家更回應「我們沒差」、「我們就是不招待12歲以下的小孩，妳到底有什麼問題？」態度引發爭議。

貼文曝光後，不少網友留言質疑「外帶為何也不能進門」、「甜點本來就是親子客群」、「要求孩子獨自站門外是否涉及安全問題」。也有人分享自身經驗，表示曾帶嬰兒熟睡進店外帶仍遭驅離，引發更多共鳴。

事件延燒後，網友發現該店Google評論區湧入大量一星負評，多數批評親子不友善。更有民眾翻出店家社群過去曾張貼外國顧客揹著嬰兒在店內的合照，並搭配「我們會為了極致款待跪下，但不會為不合理要求下跪」字樣，被質疑對外國顧客與本地家庭標準不一，掀起「雙重標準」爭論。

店家澄清規定早已公告　否認臨時改規則

面對輿論壓力，店家出面說明強調並非臨時修改規則，也非刻意針對孩童。店家表示，開店以來原本一直是歡迎小朋友入內的店家，提供服務與接待皆未設限。不過約在一個月前，已在IG、FB及店門口同步公告，內用與外帶僅接待12歲以上孩童。近期網路上出現「店內曾有小朋友內用拍照」的畫面，店家指出，這反而證明過去本來是開放親子客群，並非外界質疑的雙重標準或厭童立場。

店家稱須顧及公平性

店家進一步說明，現行規定並非在事件發生後才臨時更動，相關公告早於一個月前即已完成設定。有網友拿過去的舊截圖指控店家「偷偷改規則」，與實際情況並不相符。對於當天現場狀況，店家表示已提出其他替代方案，並多次向顧客致歉，但仍需維持既定規則，以免對遵守規定的顧客不公平。店家也強調，沒有人會刻意拒絕能帶來收益的客群，這項決定並非出於厭童，而是基於整體營運考量。

隨著討論擴大，網路上甚至出現「厭童地圖」整理名單，列出全台多間不接待孩童的店家。這起甜甜圈店爭議，也讓「店家經營自主權」與「親子基本權益」之間的界線，再度成為社會討論焦點。

01/22 全台詐欺最新數據

514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

