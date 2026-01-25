　
社會 社會焦點 保障人權

新竹工地嚴重意外！移工從7樓電梯井摔落B1　無生命跡象送醫搶救

▲▼外籍移工從7樓電梯井墜落至B1，當場失去生命跡象。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲外籍移工從7樓電梯井墜落至B1，當場失去生命跡象。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、柯振中／新竹報導

新竹市東區一處工地25日下午發生嚴重工安意外，一名外籍男性工人疑於施工時不慎從7樓電梯井墜落至B1，消防人員到場時已無生命徵象（OHCA），隨即送醫搶救，詳細事故原因仍待釐清。

工地墜落通報

新竹市消防局指出，25日下午3點32分接獲民眾報案，指稱華德福街一處工地發生人員自高處墜落事故，救護單位於15時44分抵達現場，確認傷者墜落地點為B1。

▼外籍移工從7樓電梯井墜落至B1，當場失去生命跡象。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼外籍移工從7樓電梯井墜落至B1，當場失去生命跡象。（圖／記者楊永盛翻攝）

傷者OHCA送醫

消防人員回報，3點56分到場時，患者倒臥於B1樓地面，已無呼吸心跳。現場隨即進行緊急處置，並於4點由救護人員送往醫院搶救後解除現場狀況。

疑施工失足

初步了解，傷者為年約44歲男性，疑為印尼籍移工，事發時施作電梯井相關工程，不明原因自7樓墜落至B1，造成左腿變形及全身多處擦傷。消防局此次共出動4車、9人前往救援。

事故原因待查

警方與相關單位將進一步釐清墜落原因及是否涉及工地安全疏失，並依法進行後續調查。相關責任歸屬仍有待調查結果出爐。

▼外籍移工從7樓電梯井墜落至B1，當場失去生命跡象。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼外籍移工從7樓電梯井墜落至B1，當場失去生命跡象。（圖／記者楊永盛翻攝）

 
